Роднянского и Вырыпаева заочно арестовали по статье о фейках
Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (внесен в реестр иноагентов) и режиссера Ивана Вырыпаева, следует из картотеки дел. Их дела рассмотрели 27 апреля.
28 апреля арест Роднянского был обжалован, а 3 мая решение о заочном помещении Вырыпаева под стражу вступило в силу. Их обоих обвиняют в распространении ложной информации об использовании российских вооруженных сил.
Вырыпаев объявлен в розыск, следует из базы МВД. РБК направил запрос в ведомство.
Роднянский был признан иноагентом в октябре 2022 года, российский Минюст в качестве обоснования сообщил, что продюсер получал финансирование от Украины, гражданином которой является. Роднянский осуждал военный конфликт Москвы и Киева, после его начала он покинул Россию и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».
В начале 2000-х Роднянский возглавлял канал СТС, а затем и весь холдинг «СТС Медиа». Он спродюсировал десятки фильмов и сериалов, в том числе «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Девятая рота» и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука.
Вырыпаев — театральный драматург, режиссер. С 2014 года он живет в Польше, в прошлом году получил гражданство этой страны.
Он также осуждал военные действия на Украине. В марте 2022 года он обратился к российским государственным театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга.