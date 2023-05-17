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Роднянского и Вырыпаева заочно арестовали по статье о фейках

Суд заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева за фейки об армии
МВД объявило Ивана Вырыпаева в розыск. Решение о его заочном аресте вступило в силу, а Александра Роднянского — было обжаловано. Режиссер и продюсер осудили военные действия на Украине
Александр Роднянский и Иван Вырыпаев (слева направо)
Александр Роднянский и Иван Вырыпаев (слева направо) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского (внесен в реестр иноагентов) и режиссера Ивана Вырыпаева, следует из картотеки дел. Их дела рассмотрели 27 апреля.

28 апреля арест Роднянского был обжалован, а 3 мая решение о заочном помещении Вырыпаева под стражу вступило в силу. Их обоих обвиняют в распространении ложной информации об использовании российских вооруженных сил.

Вырыпаев объявлен в розыск, следует из базы МВД. РБК направил запрос в ведомство.

Роднянский был признан иноагентом в октябре 2022 года, российский Минюст в качестве обоснования сообщил, что продюсер получал финансирование от Украины, гражданином которой является. Роднянский осуждал военный конфликт Москвы и Киева, после его начала он покинул Россию и вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

В начале 2000-х Роднянский возглавлял канал СТС, а затем и весь холдинг «СТС Медиа». Он спродюсировал десятки фильмов и сериалов, в том числе «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Девятая рота» и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука.

Вырыпаев — театральный драматург, режиссер. С 2014 года он живет в Польше, в прошлом году получил гражданство этой страны.

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Он также осуждал военные действия на Украине. В марте 2022 года он обратился к российским государственным театрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Роднянский Иван Вырыпаев Басманный суд заочный арест
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