 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Депутаты АдГ приехали в Сочи на фоне угроз исключением из партии

Планы депутатов от АдГ приехать на форум в Сочи вызвали споры в Германии, там сравнивали это с госизменой, а руководство партии пригрозило исключением. Один из участников заявил, что решение направлено на защиту интересов Германии
Йорг Урбан и Штеффен Котре
Йорг Урбан и Штеффен Котре (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали в Россию на фоне угроз исключением из партии и обвинений в шпионаже. Депутат бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, руководитель фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан, а также депутат Европарламента от АдГ Ганс Нойхофф приехали на симпозиум «БРИКС-Европа», организованный «Единой Россией» а Сочи, передала корреспондент РБК.

Ранее сообщалось, что на форум в Сочи также собирался депутат от фракции АдГ в бундестаге Райнер Ротфусс, однако был вынужден отказаться от участия из-за давления внутри партии.

Ранее руководство АдГ пригрозило исключением своим депутатам, которые направились на мероприятие в Россию. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что в подобных поездках «нет смысла», и пообещала принять «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп отмечал, что АдГ «систематически и очень подробно интересуется вопросами, касающимися военного потенциала бундесвера». Это, по его мнению, может свидетельствовать, что «Альтернатива для Германии» собирает чувствительную информацию, ценную для иностранных государств, «прежде всего для России».

Süddeutsche Zeitung при этом писала, что фракция согласовала поездку и взяла на себя расходы участников. По ее данным, в Сочи немецкие парламентарии планируют обсудить в том числе условия возобновления отношений ЕС и России, снятие санкций, восстановление банковских связей и «дешевые и безопасные поставки энергоресурсов из России».

Сам Котре говорил, что поездка «руководствуется программной линией политики АдГ» и направлена на защиту «немецких интересов» в энергетической сфере.

В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию
Политика
Маркус Фронмайер

Поездка депутатов АдГ на симпозиум вызвала споры как внутри партии, так и вне ее из-за пророссийской направленности. Секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер призывал руководство партии запретить поездку, иначе она будет считаться государственной изменой, поскольку может поставить под угрозу безопасность Германии.

В октябре фракция АдГ в гамбургском парламенте исключила депутата Роберта Риша из-за участия в конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге месяцем ранее. Исполнительный комитет АдГ единогласно проголосовал за исключение его исключения, придя к выводу, что этот визит имел «антидемократическую направленность».

Как писал Welt, Риш заявил, что его поездка будет «частной», однако без уведомления партии и фракции в парламенте Гамбурга выступил в качестве докладчика на мероприятии. Сам экс-депутат говорил, что «неожиданно» получил приглашение от своей знакомой, а о повестке конференции ничего не знал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Полина Мартынова Полина Мартынова
Альтернатива для Германии Сочи Единая Россия БРИКС

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Германии раскритиковали планы депутатов АдГ поехать на симпозиум в Сочи
Политика
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Политика
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи вопреки критике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Москве выпал первый снег. Фоторепортаж Общество, 12:20 
В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет за драку Спорт, 12:15
Минобороны заявило о взятии села Яблоково в Запорожской области Политика, 12:09
Москалькова заявила о резком росте числа обращений россиян из Прибалтики Политика, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Колумбийские военные нанесли удары у границы с Венесуэлой Политика, 11:48
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Депутаты АдГ приехали в Сочи на фоне угроз исключением из партии Политика, 11:32
Корешков увидел в Маддалене неудобного соперника для Махачева Спорт, 11:30
В журнале МВД раскритиковали Уголовно-процессуальный кодекс Политика, 11:25
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Каллас назвала поддержку Украины выгодной сделкой Политика, 11:11
Шефер стал самым молодым игроком в истории НХЛ, забившим в овертайме Спорт, 11:03