Депутаты АдГ приехали в Сочи на фоне угроз исключением из партии

Планы депутатов от АдГ приехать на форум в Сочи вызвали споры в Германии, там сравнивали это с госизменой, а руководство партии пригрозило исключением. Один из участников заявил, что решение направлено на защиту интересов Германии

Йорг Урбан и Штеффен Котре (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Депутаты ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали в Россию на фоне угроз исключением из партии и обвинений в шпионаже. Депутат бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, руководитель фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан, а также депутат Европарламента от АдГ Ганс Нойхофф приехали на симпозиум «БРИКС-Европа», организованный «Единой Россией» а Сочи, передала корреспондент РБК.

Ранее сообщалось, что на форум в Сочи также собирался депутат от фракции АдГ в бундестаге Райнер Ротфусс, однако был вынужден отказаться от участия из-за давления внутри партии.

Ранее руководство АдГ пригрозило исключением своим депутатам, которые направились на мероприятие в Россию. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что в подобных поездках «нет смысла», и пообещала принять «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп отмечал, что АдГ «систематически и очень подробно интересуется вопросами, касающимися военного потенциала бундесвера». Это, по его мнению, может свидетельствовать, что «Альтернатива для Германии» собирает чувствительную информацию, ценную для иностранных государств, «прежде всего для России».

Süddeutsche Zeitung при этом писала, что фракция согласовала поездку и взяла на себя расходы участников. По ее данным, в Сочи немецкие парламентарии планируют обсудить в том числе условия возобновления отношений ЕС и России, снятие санкций, восстановление банковских связей и «дешевые и безопасные поставки энергоресурсов из России».

Сам Котре говорил, что поездка «руководствуется программной линией политики АдГ» и направлена на защиту «немецких интересов» в энергетической сфере.

Поездка депутатов АдГ на симпозиум вызвала споры как внутри партии, так и вне ее из-за пророссийской направленности. Секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер призывал руководство партии запретить поездку, иначе она будет считаться государственной изменой, поскольку может поставить под угрозу безопасность Германии.

В октябре фракция АдГ в гамбургском парламенте исключила депутата Роберта Риша из-за участия в конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге месяцем ранее. Исполнительный комитет АдГ единогласно проголосовал за исключение его исключения, придя к выводу, что этот визит имел «антидемократическую направленность».

Как писал Welt, Риш заявил, что его поездка будет «частной», однако без уведомления партии и фракции в парламенте Гамбурга выступил в качестве докладчика на мероприятии. Сам экс-депутат говорил, что «неожиданно» получил приглашение от своей знакомой, а о повестке конференции ничего не знал.