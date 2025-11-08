 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Германии раскритиковали планы депутатов АдГ поехать на симпозиум в Сочи

Сочи
Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Запланированная депутатами партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) поездка в Сочи на международный симпозиум «БРИКС — Европа» вызвала критику внутри партии и среди немецких политиков, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, в мероприятии 14–15 ноября примут участие депутаты бундестага Райнер Ротфусс и Штеффен Котре, депутат Европарламента Ганс Нойхофф и председатель земельной организации Саксонии Йорг Урбан. Фракция согласовала поездку и берет на себя расходы участников.

В статье говорится, что поездка вызывает споры внутри АдГ из-за пророссийской направленности. Ряд депутатов выразили сомнения в ее целесообразности, а внешнеполитический спикер фракции Маркус Фронмайер предупредил участников о необходимости осторожности при фотографировании с российскими официальными лицами, в частности с бывшим президентом Дмитрием Медведевым — из-за его высказываний о ядерном оружии.

В Сочи парламентарии обсудят в том числе условия возобновления отношений ЕС и России, снятие санкций, восстановление банковских связей и «дешевые и безопасные поставки энергоресурсов из России», отмечает издание.

Как отметил сам Котре, который планирует принять участие в мероприятии в Сочи, поездка «руководствуется программной линией политики АдГ» и направлена на защиту «немецких интересов» в энергетической сфере.

В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию
Политика
Маркус Фронмайер

В октябре комитет АдГ единогласно проголосовал за исключение из партии депутата Роберта Риша после его участия в конференции Международной лиги антиглобалистов, прошедшей 12 сентября в Санкт-Петербурге.

По данным внутрифракционных источников, депутат выступил на конференции с докладом без согласования с руководством. В партии заявили, что Риш «не осознает последствий своих действий». Сам депутат утверждал, что получил приглашение неожиданно и считал поездку частной, не знакомясь заранее с повесткой мероприятия.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Германия Альтернатива для Германии Сочи Депутаты
