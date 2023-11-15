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Гибель военкора Татарского ,  
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В суде сообщили о гибели потерпевшего при покушении на Татарского

Суд: умер потерпевший в результате покушения на военкора Татарского
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Умер один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья. По данным Mash, 58-летний мужчина скончался в результате несчастного случая
Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов)
Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Умер один из пострадавших во время теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Об этом сообщила судья во время заседания по делу Дарьи Треповой в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда

В суде уточнили, что фамилия скончавшегося — Полуектов. «Была только констатация судьей и все», — добавили в пресс-службе.

Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман заявил РБК, что ему неизвестно ни о смерти пострадавшего, ни о причинах смерти, в том числе связана ли его кончина с терактом. «Об этом более подробно, думаю, мы узнаем позже, в ходе судебного следствия, когда документы и свидетельство о смерти, вероятные причины, поступят в суд» — добавил он.

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Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов)

По данным телеграм-канала Mash, умер 58-летний Виктор П. Он скончался 1 ноября в результате несчастного случая, и его смерть не связана с причиненными травмами во время взрыва 2 апреля, отмечает канал.

Творческий вечер Татарского проходил 2 апреля в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга. Трепова в ходе мероприятия вручила военному корреспонденту «замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство».

В результате его подрыва Татарский погиб, 52 участника встречи получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, владелец кафе понес «значительный материальный ущерб».

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По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 205 УК («Теракт»). Трепову задержали 3 апреля. В конце июля следствие предъявило ей окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Ей грозит до 30 лет лишения свободы.

На суде Трепова признала вину по одной из трех вменяемых ей статей — приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

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