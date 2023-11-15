В суде сообщили о гибели потерпевшего при покушении на Татарского

Умер один из потерпевших по делу о теракте в петербургском кафе, при котором был убит Владлен Татарский, объявил судья. По данным Mash, 58-летний мужчина скончался в результате несчастного случая

Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Умер один из пострадавших во время теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Об этом сообщила судья во время заседания по делу Дарьи Треповой в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда

В суде уточнили, что фамилия скончавшегося — Полуектов. «Была только констатация судьей и все», — добавили в пресс-службе.

Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман заявил РБК, что ему неизвестно ни о смерти пострадавшего, ни о причинах смерти, в том числе связана ли его кончина с терактом. «Об этом более подробно, думаю, мы узнаем позже, в ходе судебного следствия, когда документы и свидетельство о смерти, вероятные причины, поступят в суд» — добавил он.

По данным телеграм-канала Mash, умер 58-летний Виктор П. Он скончался 1 ноября в результате несчастного случая, и его смерть не связана с причиненными травмами во время взрыва 2 апреля, отмечает канал.

Творческий вечер Татарского проходил 2 апреля в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга. Трепова в ходе мероприятия вручила военному корреспонденту «замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство».

В результате его подрыва Татарский погиб, 52 участника встречи получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, владелец кафе понес «значительный материальный ущерб».

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 205 УК («Теракт»). Трепову задержали 3 апреля. В конце июля следствие предъявило ей окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Ей грозит до 30 лет лишения свободы.

На суде Трепова признала вину по одной из трех вменяемых ей статей — приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).