Потери армии Израиля в ходе наземной операции в Газе достигли 48 военных

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Общее число потерь среди израильских военных за время проведения наземной операции в секторе Газа возросло до 48. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные армии обороны Израиля.

Накануне, 14 ноября, погибли двое военнослужащих — 27-летний сержант Омри Йосеф Давид и 26-летний сержант Едидья Ашер Лев.

Исполнительный продюсер израильского сериала «Фауда» 38-летний Матан Меир погиб 12 ноября, сражаясь в боях на севере сектора Газа. Сержант-майор был в составе 697-го батальона 551-й бригады ЦАХАЛ.

Согласно последним данным, в Израиле в результате конфликта погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, из них 4,5 тыс. — дети, сообщил Минздрав анклава. Еще около 2,7 тыс. человек, большинство которых дети и подростки, числятся пропавшими без вести.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. Целями армия указывает пусковые установки противотанковых ракет, шахты туннелей и другие объекты военной инфраструктуры ХАМАС.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа».

В ночь на 15 ноября Израиль начал «точечную и целенаправленную операцию» в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа», где, по данным Тель-Авива, находятся командный пункт и склад оружия ХАМАС. Боевики отвергали эту информацию. Минздрав Газы сообщил о боях в западной части комплекса.