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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Продюсер израильского сериала «Фауда» погиб в боях в секторе Газа

В боях в секторе Газа погиб продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Матан Меир
Матан Меир (Фото: Israel Defense Forces)

Исполнительный продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир погиб, сражаясь в боях в секторе Газа, сообщается в официальном аккаунте сериала в соцсети Х (ранее — Twitter).

«Мы с горечью сообщаем, что один из членов семьи «Фауда» Матан Меир погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью команды», — говорится в публикации в Х. Коллеги выразили соболезнования семье и близким продюсера.

По данным Армии обороны Израиля, сержант-майор Меир сражался в составе 697-го батальона 551-й бригады ЦАХАЛ. Он погиб 10 ноября на севере Газы, ему было 38 лет. Ynet пишет, что Меир получил смертельное ранение в результате взрыва рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун.

«Фауда» (в переводе с арабского «хаос») — израильский телесериал от Netflix о группе бойцов контртеррористического секретного подразделения ЦАХАЛ. Съемки первого сезона прошли в Кафр-Касеме во время обострения палестино-израильского конфликта в Газе в 2014 году.

В 2014 году Израиль провел в Газе воздушную и наземную операцию «Нерушимая скала». Она шла с 7 июля по 26 августа, с израильской стороны погибли около 70 человек, с палестинской — около 2 тыс.

Теги
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа продюсер
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