Глава «Рособоронэкспорта» объяснил отказ от экспорта дронов «Ланцет»

«Рособоронэкспорт»: отказ от экспорта «Ланцетов» связан с потребностью в России

Барражирующий боеприпас «Ланцет» (Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press)

Заказчики из-за рубежа проявляют интерес к российским барражирующим боеприпасам, включая «Ланцет», однако он не экспортируется из-за высокой потребности в нем ВС России. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в разговоре с ТАСС на выставке Dubai Airshow 2023.

По его словам, на сегодняшний день «Рособоронэкспорт» продвигает в этом сегменте «Куб-Э».

«Ланцету» также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность ВС России и отсутствует разрешительная экспортная документация», — подчеркнул Михеев.

В середине июля главный конструктор разработчика «Ланцета» Zala Aero (входит в концерн «Калашников») Александр Захаров сообщил, что компания обсуждает запуск их производства за рубежом.

Он не уточнил, какие страны проявляют интерес и на каком этапе находятся обсуждения, однако подчеркнул, что они ведутся на нескольких континентах.

«Ланцет» разработала компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара.

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». «Во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — отметил глава государства. Он поручил нарастить их производство.

Украинские военные говорили о проблемах, которые им доставляют российские беспилотники, включая «Ланцет». Позднее представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк признала, что военные России проявляют «чудеса» в усовершенствовании беспилотника-камикадзе «Ланцет».