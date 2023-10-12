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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили о чудесах с дронами «Ланцет»

ВСУ: россияне начали показывать чудеса техники, совершенствуя дрон «Ланцет»
Сюжет
Военная операция на Украине
Комплекс &laquo;Ланцет&raquo;
Комплекс «Ланцет» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Военные России проявляют «чудеса» в усовершенствовании беспилотника-камикадзе «Ланцет», сказала представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, передает украинский 24 канал.

«Что касается их дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60–70 км», — отметила Гуменюк в эфире украинского телеканала «Эспресо».

«Ланцет» разработала компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

15 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак сказал, что принял к сведению слова военных Украины о проблемах, которые им доставляют российские беспилотники, в первую очередь «Ланцет» и «Орлан». «Вместе с наращиванием украинских ударных способностей должны сделать максимум для ограничения российских», — написал он в своем телеграм-канале.

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Ланцет ВСУ Украина Россия беспилотники
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