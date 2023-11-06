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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Telegraph назвал перехват Израилем ракеты хуситов «первым боем в космосе»

Telegraph: перехват Израилем ракеты йеменских хуситов стал первым боем в космосе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Перехват Израилем запущенной йеменскими хуситами баллистической ракеты за пределами земной атмосферы 31 октября стал «первым боем» в космосе, пишет The Telegraph. Израиль применил для этого систему ПВО Arrow
Фото: Sven Nackstrand / Getty Images
Фото: Sven Nackstrand / Getty Images

Израиль на этой неделе использовал свою систему противовоздушной обороны Arrow и сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что можно назвать первым боевым столкновением, произошедшим в космосе, сообщает The Telegraph.

По данным газеты, ракета была запущена йеменскими хуситами и направлялась в сторону израильского портового города Эйлат. Отмечается, что Arrow было разработано специально для перехвата ракет большой дальности на больших высотах и скоростях. Израильские ВВС используют гиперзвуковой датчик для перехвата ракет в космосе, уточняет издание.

Перехват ракеты йеменских хуситов стало первым использованием комплекса по его первоначальному назначению, пишет Telegraph. До этого Arrow использовали в 2017 году для перехвата сирийской ракеты класса «земля-воздух» С-200, которая не попала в израильский военный самолет и направлялась в сторону израильского города.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о применении комплекса Arrow 31 октября для перехвата ракеты класса «земля-земля», выпущенной из района Красного моря, отметив, что это первое использование системы с начала войны. «Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию полета ракеты, которая была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны Arrow в оптимальный оперативный момент и в оптимальном месте», — говорилось в сообщении израильских военных.

В тот же день представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сария заявил о запуске дронов, баллистических и крылатых ракет по Израилю. Он подчеркнул, что Йемен продолжит наносить удары по Израилю до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». По словам представителя «Ансар Аллах», это третья операция, которую провели йеменские вооруженные силы в поддержку палестинцев.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль ПВО космос перехват Йемен хуситы
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