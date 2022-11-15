Пентагон: у США пока нет подтверждения информации о падении двух российских ракет в Польше

США заявили, что не могут подтвердить падение 2 российских ракет в Польше

Патрик Райдер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Минобороны США пока не располагает информацией, подтверждающей сообщения о падении двух российских ракет на территории Польши. Об этом заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер, передает Reuters.

«У нас нет сейчас никакой информации, которая бы подтверждала эти сообщения», — сказал он.

Ранее польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве (8 км от границы с Украиной) на зерносушилке произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. В Пожарной службе подчеркнули, что причина произошедшего пока неизвестна.

Аssociated Press со ссылкой на американского чиновника сообщило, что на территорию Польши упали ракеты.

В Польше в срочном порядке созвали совещание комитета нацбезопасности под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Материал дополняется