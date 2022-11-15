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Медведев предупредил о возможном изъятии имущества иностранных инвесторов

Медведев допустил изъятие активов иностранных инвесторов из-за резолюции ООН о репарациях
Имущества иностранных инвесторов в России как раз хватит, чтобы компенсировать потери от изъятия российских активов за рубежом, если такое решение будет принято на основании резолюции ООН, уверен Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины приведет к изъятию замороженных активов России за рубежом, то компенсировать потери Москва может за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, активы иностранных инвесторов в России как раз оцениваются более чем в $300 млрд — «достаточно, чтобы компенсировать украденное у России».

В конце поста Медведев заметил, что «ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет». «И свет тушат. На следующий день…», — заключил он.

Вечером 15 ноября на Украине прошла волна массированных ударов по объектам критической инфраструктуры, в стране наблюдаются перебои с электроснабжением. По сообщениям местных властей, почти полностью обесточена Харьковская область, без света — 80% Львова и половина Киева. В обесточенных городах возникают проблемы с подачей тепла и воды.

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Резолюцию о репарациях для Украины Генеральная ассамблея ООН приняла накануне. Документ поддержали 94 страны, против создания механизма компенсаций Украине за нанесенный в ходе военных действий ущерб выступили 14 стран, прочие — воздержались. Документ предусматривает создание международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации…».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель резолюции — изъятие замороженных за рубежом российских активов для финансирования поставок оружия на Украину. Российские дипломаты назвали документ «юридически ничтожным».

Теги
Дмитрий Медведев арест активов репарации ООН Украина
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