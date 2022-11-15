Путин заявил, что городам новых регионов присвоят почетные звания

С предложением о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы» выступил глава РАН Геннадий Красников

Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Как вы знаете, процесс присвоения званий «Город воинской славы» был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», — подчеркнул президент.

Путин обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации. «Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», — отметил он.

С предложением о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы» выступил глава РАН Геннадий Красников.

Звание «Город воинской славы» имеют более 40 городов. В частности, в 2015 году его получили Гатчина, Грозный, Петрозаводск, Старая Русса и Феодосия. Звание «Город воинской славы» дают городам, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».

С предложением к президенту о присвоении звания Мариуполю 11 ноября обратился парламент ЛНР. Также депутаты обратились с просьбой присвоить Горловке статус «Город трудовой доблести».

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Мариуполя российскими военными 21 апреля. Позже ДНР, наряду с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями вошли в состав России.