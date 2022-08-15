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Посол России назвал талибов «реальностью, от которой не уйти»

Посол России Кабуле Жирнов: «Талибан» в Афганистане — «реальность, от которой не уйти»
По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, талибан — это новая реальность Афганистана, и России придется работать с представителями движения там, где это отвечает национальным интересам
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан», — это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там, где это отвечает национальным интересам, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Талибы, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — заявил он.

Он также напомнил, что 15 августа в Москве начнутся переговоры направленной правительством талибов делегации минпромторга Афганистана с российскими партнерами.

Делегация «Талибана» посетит Москву и Казань
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Талибы пришли к власти в Афганистане 15 августа прошлого года, после того как им удалось активизировать наступление в стране в связи с уходом американского военного контингента, который находился там с 2011 года. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

Страны Запада, в том числе США, не признают власть Талибана, однако движение полагает, что выполнило все условия для признания.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимы создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане. Тем не менее уже в конце марта Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов, а 15 августа Москву посетит министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в составе делегации афганского правительства.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Афганистан Талибан Россия талибы
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