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Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе «традиционные ценности»

Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе определение «традиционных ценностей»
К традиционным ценностям сенаторы предлагают отнести не только союз мужчины и женщины, но и отношения родителей и детей, в которых авторитет «имеет непреходящее значение» для воспитания ребенка
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил внести в Семейный кодекс такие понятия как «фактический воспитатель» и «традиционные ценности», сообщают «Ведомости» со ссылкой на рекомендации сенаторов.

По данным газеты, к последним могут отнести не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но и отношения родителей и детей, которые влияют «на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта». По словам авторов, такие отношения иерархические, в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение».

В документе говорится, что власть авторитета, в отличие от принуждения, «основана на добровольном признании и подчинении». По мнению сенаторов, у детей в отношениях с родителями формируется сначала привычка, а затем и «ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью».

Эти рекомендации должен учесть подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совфеда при подготовке поправок в кодекс. Политолог Павел Склянчук в разговоре с изданием отметил, что они не носят обязательный характер.

Группа сенаторов и депутатов, в том числе Андрей Клишас и Елена Мизулина, внесла в Госдуму проект о поправках в Семейный кодекс в июне. Документ среди прочего предусматривает изменение положений об изъятии ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью: авторы считают, что оно должно происходить только на основании решения суда. Сейчас ст. 77 кодекса наделяет орган опеки и попечительства правом немедленно отобрать ребенка у родителей или у попечителей в случае угрозы жизни или здоровью.

9 ноября президент Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей, к которым в том числе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека и крепкая семья. В тексте указа говорится, что деструктивное воздействие на россиян оказывают «разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

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