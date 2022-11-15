Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

В пресс-службе аргентинского лидера сообщили, что у него понизилось давление и закружилась голова. В первый день саммита его заменит глава МИД страны Сантьяго Кафиеро

Альберто Фернандес (Фото: Amilcar Orfali / Getty Images)

Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом сообщила в Twitter его пресс-служба.

Как уточняется в заявлении, подписанном врачом аргентинского президента, у него упало давление и закружилась голова. Фернандес прошел обследование.

По данным газеты Clarin, на первом дне саммита G20 вместо Фернандеса представлять Аргентину будет глава МИД Сантьяго Кафиеро.

Встреча лидеров G20 проходит 15–16 ноября на Бали (Индонезия). В этот раз на ней отсутствуют президенты Бразилии и Мексики Жаир Болсонару (он недавно проиграл на президентских выборах) и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также российский лидер Владимир Путин. Россию на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Лавров прибыл на Бали 13 ноября. На следующий день Associated Press написало, что его госпитализировали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «высшим пилотажем фейков» и опубликовала видео с Лавровым. Сам он сообщил, что находится в отеле и готовится к саммиту.

В опубликованном Захаровой ролике Лавров передал «всем огромный привет», а журналистам, которые сообщили о его госпитализации, он посоветовал «быть честнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, связанным с интересами Российской Федерации».