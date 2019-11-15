Боливия потребовала от всех венесуэльских дипломатов покинуть страну

Новые власти страны заявили о вмешательстве Венесуэлы и Кубы во внутренние дела. Венесуэла назвала события в Боливии государственным переворотом

Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарич потребовала от всех сотрудников посольства Венесуэлы в ближайшее время покинуть ее страну, объявив их персонами нон грата. По ее словам, такое решение принято из-за вмешательства иностранных дипломатов во внутренние дела Боливии, сообщает издание Los Tiempos.

Глава внешнеполитического ведомства указала, что в стране было задержано немало граждан Венесуэлы, у которых было обнаружено огнестрельное оружие. Они подозреваются в том, что участвовали в беспорядках на стороне бывшего президента страны Эво Моралеса.

Помимо венесуэльцев Боливию покинут и 725 граждан Кубы, занятых в различных отраслях экономики. Кубинцы, по словам Лонгарич, также участвовали в беспорядках.

Параллельно Боливия объявила о выходе из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), в который также входят Венесуэла, Куба, Никарагуа и некоторые страны Карибского бассейна. Лонгарич объяснила, что участие в этом соглашении не отвечает интересам ее страны.