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Боливия потребовала от всех венесуэльских дипломатов покинуть страну
Новые власти страны заявили о вмешательстве Венесуэлы и Кубы во внутренние дела. Венесуэла назвала события в Боливии государственным переворотом

Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарич потребовала от всех сотрудников посольства Венесуэлы в ближайшее время покинуть ее страну, объявив их персонами нон грата. По ее словам, такое решение принято из-за вмешательства иностранных дипломатов во внутренние дела Боливии, сообщает издание Los Tiempos.

Глава внешнеполитического ведомства указала, что в стране было задержано немало граждан Венесуэлы, у которых было обнаружено огнестрельное оружие. Они подозреваются в том, что участвовали в беспорядках на стороне бывшего президента страны Эво Моралеса.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Помимо венесуэльцев Боливию покинут и 725 граждан Кубы, занятых в различных отраслях экономики. Кубинцы, по словам Лонгарич, также участвовали в беспорядках.

Параллельно Боливия объявила о выходе из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), в который также входят Венесуэла, Куба, Никарагуа и некоторые страны Карибского бассейна. Лонгарич объяснила, что участие в этом соглашении не отвечает интересам ее страны.

Ранее власти Венесуэлы, реагируя на отставку Моралеса, заявили, что в Боливии произошел государственный переворот. В свою очередь исполняющая обязанности президента Боливии Джанин Аньес заявила о признании оппозиционера Хуана Гуаидо законным руководителем Венесуэлы.

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Смена власти в Боливии произошла в ночь на понедельник, 11 ноября. Эво Моралес, который выиграл президентские выборы, согласился на пересмотр их результатов. После того, как в крупнейших городах страны начались беспорядки, а армия призвала Моралеса покинуть свой пост, тот уехал из столицы. Он объявил в отставку.

Моралес, который по-прежнему говорит о желании участвовать в новых президентских выборах, сейчас находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.

Бывший президент также заявил об участии США в попытке переворота. По его словам, Соединенные Штаты предлагали ему самолет, чтобы он покинул страну, сообщает агентство Reuters.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Боливия, Венесуэла
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