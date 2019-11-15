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Политика ,  
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Генпрокурор Украины заявил об увольнении ведущего дело Burisma прокурора
Прокурор Константин Кулик, который вел дело Burisma, не пришел на обязательную переаттестацию и поэтому будет уволен, пояснил Руслан Рябошапка. Он добавил, что Кулик «заболел» и пока не давал показаний в рамках пересмотра дела
Фото: РИА Новости

Прокурор Константин Кулик, который занимается уголовными делами в отношении частной газодобывающей компании Burisma (в ее совете директоров состоял Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена), будет уволен. Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

По его словам, Кулик не пришел на прокурорскую переаттестацию, которая стала обязательной на Украине в рамках вступившего осенью в силу закона о реформе прокуратуры. «Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем [Куликом]», — пояснил генпрокурор.

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Рябошапка добавил, что новый офис генпрокурора Украины с переаттестованными сотрудниками, согласно реформе, начнет функционировать с 1 января 2020 года. В целом, отметил генпрокурор, по делу Burisma «есть одно большое производство, из которого выделяют разные эпизоды». Дела по этим эпизодам остаются не закрытыми, сообщил Рябошапка. Хантер Байден в этих делах мог проходить «в том [виде], в котором позволяет фантазия прокурора», уточнил он.

Как уточнил Рябошапка, в связи с пересмотром дела к нему не поступало обращений со стороны США. «Ни со стороны нашего президента [Владимира Зеленского], ни со стороны иностранных политических лиц я не ощущаю давления», — заключил генпрокурор.

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В начале октября украинская Генпрокуратура объявила о пересмотре всех принятых при прежнем руководстве решений о закрытии производств, которые в том числе касаются уголовных дел в отношении Burisma. Компанию подозревали в уклонении от налогов и отмывании денег. Кулик «заболел» и пока не пришел в Генпрокуратуру для дачи показаний в рамках аудита, уточнил Рябошапка.

В США в отношении президента Дональда Трампа инициирована процедура импичмента, поводом для которой стало его возможное давление на Зеленского с требованием начать расследование в отношении Burisma и Хантера Байдена. По версии оппонентов президента США, Трамп злоупотребил полномочиями для личных целей, так как Джо Байден — его вероятный противник на президентских выборах в США 2020 года.

Автор: Артём Губенко
Теги: Украина, увольнение, Генпрокуратура
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