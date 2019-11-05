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Украинским прокурорам устроят обязательные тесты на способности и навыки

В среду украинские прокуроры пройдут второй этап аттестации Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), который предполагает тестирование на общие способности и навыки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К сдаче экзамена допущено 795 прокуроров ГПУ», — говорится в сообщении. Они смогут приступить к тесту после прохождения первого этапа аттестации, который состоял из тестирования на знание закона и умение его применять.

Второй этап аттестации включает два блока: абстрактно-логический и вербальный. Каждый из них состоит из 30 вопросов, которые усложняются при успешном прохождении.

Общее время теста составляет 28 минут, уточняют в пресс-службе. Справившихся с ним прокуроров допустят к третьему этапу аттестации, который предполагает собеседование и выполнение ситуационной задачи.

Закон о реформе прокуратуры, согласно которому прокуроры обязаны проходить аттестацию, вступил в силу в сентябре текущего года, сообщает «112.ua». По информации издания, в первом этапе тестирования во вторник принимали участие 1083 кандидата. Прокуроров переведут в новые органы только если они успешно пройдут аттестацию.

Теги: Украина, прокурор, тест, ГПУ
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