Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может пойти наперекор США и поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов в мировом судоходстве — и это будет ее первое «нет» в адрес администрации Дональда Трампа, пишет Euractiv.
Источники в ЕК сообщили изданию, что фон дер Ляйен поддержала соглашение, несмотря на угрозу санкций со стороны США. 11 октября Вашингтон объявил, что те страны и чиновники, которые одобрят инициативу, могут столкнуться с ограничениями: визовыми, в отношении захода судов из этих стран в американские порты и т.д.
Предложение ООН предполагает, что производимые при судоходстве выбросы, на которые сейчас приходится около 3% их глобального объема, должны быть сведены к нулю к 2050 году. Если документ будет принят, он вступит в силу в 2027-м. Меры коснутся крупных океанских судов водоизмещением более 5 тыс. т. Владельцы тех судов, что будут превышать нормативы загрязнений, будут обязаны платить за это, а те, кто добьется снижения выбросов, будут иметь право на вознаграждение.
США заявили, что не потерпят «никаких действий, которые приведут к увеличению расходов» американцев, туристов, судоходных компаний и их клиентов и других связанных с отраслью лиц.
Решение о соглашении будет принято на заседании экологического комитета Международной морской организации, которое проходит 14–17 октября.
До этого фон дер Ляйен не раз критиковали за уступчивость США. В частности, за заключение в июле торговой сделки, которая предусматривает, что базовая ставка пошлин на товары, которые ЕС поставляет США, составит 15%, а не обещанные Трампом 30%. Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе Яком Киркегор называл соглашение «ужасным для Европы» с точки зрения торговли, но связал его принятие с необходимостью «удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО», то есть США.
В сентябре источник Politico рассказал, что отношения Трампа и фон дер Ляйен кардинально изменились по сравнению с его первым сроком (она возглавляет ЕК с 2019 года, первый срок Трампа завершился в 2021-м). Глава комиссии теперь регулярно общается по телефону с президентом США.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?