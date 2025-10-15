Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа

Фон дер Ляйен, которую критиковали за уступчивость США, может поддержать инициативу ООН, направленную на снижение выбросов СО2 морскими судами, против которой выступает Вашингтон. США даже угрожали санкциями тем, кто ее одобрит

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может пойти наперекор США и поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов в мировом судоходстве — и это будет ее первое «нет» в адрес администрации Дональда Трампа, пишет Euractiv.

Источники в ЕК сообщили изданию, что фон дер Ляйен поддержала соглашение, несмотря на угрозу санкций со стороны США. 11 октября Вашингтон объявил, что те страны и чиновники, которые одобрят инициативу, могут столкнуться с ограничениями: визовыми, в отношении захода судов из этих стран в американские порты и т.д.

Предложение ООН предполагает, что производимые при судоходстве выбросы, на которые сейчас приходится около 3% их глобального объема, должны быть сведены к нулю к 2050 году. Если документ будет принят, он вступит в силу в 2027-м. Меры коснутся крупных океанских судов водоизмещением более 5 тыс. т. Владельцы тех судов, что будут превышать нормативы загрязнений, будут обязаны платить за это, а те, кто добьется снижения выбросов, будут иметь право на вознаграждение.

США заявили, что не потерпят «никаких действий, которые приведут к увеличению расходов» американцев, туристов, судоходных компаний и их клиентов и других связанных с отраслью лиц.

Решение о соглашении будет принято на заседании экологического комитета Международной морской организации, которое проходит 14–17 октября.

До этого фон дер Ляйен не раз критиковали за уступчивость США. В частности, за заключение в июле торговой сделки, которая предусматривает, что базовая ставка пошлин на товары, которые ЕС поставляет США, составит 15%, а не обещанные Трампом 30%. Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе Яком Киркегор называл соглашение «ужасным для Европы» с точки зрения торговли, но связал его принятие с необходимостью «удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО», то есть США.

В сентябре источник Politico рассказал, что отношения Трампа и фон дер Ляйен кардинально изменились по сравнению с его первым сроком (она возглавляет ЕК с 2019 года, первый срок Трампа завершился в 2021-м). Глава комиссии теперь регулярно общается по телефону с президентом США.