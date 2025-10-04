NN: власти США при ядерном ударе могут укрыться в бункере под горой в Колорадо

NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе

Речь идет о сверхсекретном комплексе под горой Шайенн в Колорадо, способном выдержать взрыв в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это автономный город со всеми удобствами и собственными системами снабжения

Фото: norad.mil

Руководство США сможет укрыться от ядерного удара в бункере под горой в штате Колорадо. Об этом сообщил телеканал NewsNation, журналистам которого удалось посетить засекреченный комплекс Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в горе Шайенн.

Сверхзащищенный бункер, расположен примерно в 16 км от города Колорадо-Спрингс. Он был построен в 1966 году в качестве укрепленного командного пункта на случай масштабного нападения на Соединенные Штаты.

Военные рассказали каналу, что бункер способен выдержать ядерный взрыв мощностью в несколько мегатонн — в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, — с расстояния всего в 2,4 км.

Объект предназначен для защиты от ядерных, химических, биологических и радиологических атак, а также от кибертерроризма и электромагнитных импульсов. Бункер установлен на массивных амортизирующих пружинах, которые должны смягчить ударную волну от ядерного взрыва.

Подземный комплекс функционирует как автономный город: у него есть собственная электростанция, системы отопления и охлаждения, а также подземные озера, обеспечивающие его водой. Военные утверждают, что в бункере хранятся запасы продовольствия, которых хватит «на очень долгое время», хотя детали остаются засекреченными.

В комплексе также предусмотрены удобства для персонала, работающего круглосуточно: там есть ресторан Subway, слоган которого: «Добро пожаловать в самый безопасный Subway».

Журналисты NewsNation смогли пройти чуть более полутора километров по туннелю внутри горы в сопровождении военных. Они преодолели взрывобезопасные двери толщиной 90 см и несколько контрольно-пропускных пунктов.

Подземный комплекс занимает площадь 20 тыс. кв. м и включает в себя 15 зданий. В 2008 году объект преобразовали в резервный Объединенный оперативный центр NORAD. Этот командный центр должен был стать местом управления военными операциями в случае, если Соединенные Штаты подвергнутся крупномасштабной атаке. Предполагается, что координировать военные операции оттуда также сможет руководство Канады, пишет NewsNation.

О высоком риске ядерного конфликта предупреждали некоторые мировые политики, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Реальным такой сценарий называл и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

The Daily Mail ранее сообщала, что в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона решили построить подземный бчункер Aerie («Орлиное гнездо») для защиты 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны.

Стоимость бункера составит $300 млн. По данным издания, в нем будут предусмотрены бассейны, боулинг, стена для скалолазания, а также системы охраны здоровья на базе искусственного интеллекта. «Гостям понравятся матрасы с эффектом памяти, мраморные полы и рестораны с изысканной кухней, которые могут соперничать с элитными курортами», — писала газета

Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри разместить вооруженную охрану и современные датчики движения, что позволит «противостоять любым внешним угрозам и обеспечить жителям спокойствие».