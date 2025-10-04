 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе

NN: власти США при ядерном ударе могут укрыться в бункере под горой в Колорадо
Речь идет о сверхсекретном комплексе под горой Шайенн в Колорадо, способном выдержать взрыв в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это автономный город со всеми удобствами и собственными системами снабжения
Фото: norad.mil
Фото: norad.mil

Руководство США сможет укрыться от ядерного удара в бункере под горой в штате Колорадо. Об этом сообщил телеканал NewsNation, журналистам которого удалось посетить засекреченный комплекс Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в горе Шайенн.

Сверхзащищенный бункер, расположен примерно в 16 км от города Колорадо-Спрингс. Он был построен в 1966 году в качестве укрепленного командного пункта на случай масштабного нападения на Соединенные Штаты.

Военные рассказали каналу, что бункер способен выдержать ядерный взрыв мощностью в несколько мегатонн — в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, — с расстояния всего в 2,4 км.

США раскрыли долю поставляемого из России топлива для ядерных реакторов
Политика
Фото:Rosatom / Global Look Press

Объект предназначен для защиты от ядерных, химических, биологических и радиологических атак, а также от кибертерроризма и электромагнитных импульсов. Бункер установлен на массивных амортизирующих пружинах, которые должны смягчить ударную волну от ядерного взрыва.

Подземный комплекс функционирует как автономный город: у него есть собственная электростанция, системы отопления и охлаждения, а также подземные озера, обеспечивающие его водой. Военные утверждают, что в бункере хранятся запасы продовольствия, которых хватит «на очень долгое время», хотя детали остаются засекреченными.

В комплексе также предусмотрены удобства для персонала, работающего круглосуточно: там есть ресторан Subway, слоган которого: «Добро пожаловать в самый безопасный Subway».

Журналисты NewsNation смогли пройти чуть более полутора километров по туннелю внутри горы в сопровождении военных. Они преодолели взрывобезопасные двери толщиной 90 см и несколько контрольно-пропускных пунктов.

Подземный комплекс занимает площадь 20 тыс. кв. м и включает в себя 15 зданий. В 2008 году объект преобразовали в резервный Объединенный оперативный центр NORAD. Этот командный центр должен был стать местом управления военными операциями в случае, если Соединенные Штаты подвергнутся крупномасштабной атаке. Предполагается, что координировать военные операции оттуда также сможет руководство Канады, пишет NewsNation.

О высоком риске ядерного конфликта предупреждали некоторые мировые политики, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Реальным такой сценарий называл и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

The Daily Mail ранее сообщала, что в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона решили построить подземный бчункер Aerie («Орлиное гнездо») для защиты 625 самых богатых людей мира в случае ядерной войны.

Стоимость бункера составит $300 млн. По данным издания, в нем будут предусмотрены бассейны, боулинг, стена для скалолазания, а также системы охраны здоровья на базе искусственного интеллекта. «Гостям понравятся матрасы с эффектом памяти, мраморные полы и рестораны с изысканной кухней, которые могут соперничать с элитными курортами», — писала газета

Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри разместить вооруженную охрану и современные датчики движения, что позволит «противостоять любым внешним угрозам и обеспечить жителям спокойствие».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Колорадо бункер
Материалы по теме
У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на восемь дней
Политика
Песков заявил, что Запад боится говорить о ядерных технологиях для Киева
Политика
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте с Европой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп пригрозил ХАМАС в случае задержек в освобождении заложников Политика, 20:33
NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе Политика, 20:17
Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии Политика, 20:13
Роспотребнадзор запросил у Турции данные по россиянам с вирусом Коксаки Общество, 20:08
В МВД рассказали, как отличить мошенничество в сфере инвестиций Финансы, 19:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в книге о копии Пригожина Политика, 19:54
В тюрьме у дворца президента Сомали произошли взрывы и стрельба Политика, 19:46
В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от президентского дворца Политика, 19:37
«Краснодар» нанес «Ахмату» первое поражение в РПЛ после прихода Черчесова Спорт, 19:31
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00