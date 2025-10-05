 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Что ожидать от первых после свержения Асада выборов в Сирии

Парламент будет избран не напрямую, треть депутатов назначит президент
В Сирии пройдут первые после свержения Башара Асада парламентские выборы
Сюжет
Падение режима Асада
5 октября в Сирии пройдут первые после свержения режима Башара Асада парламентские выборы. Как организовано голосование и что еще новые власти страны предпринимают для своей легитимизации — в статье РБК
Фото: Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press
Фото: Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press

Как новые власти организовали выборы

В воскресенье, 5 октября, в Сирии проходят выборы в парламент страны — Народный совет. Законодательный орган будет сформирован практически заново: после смены власти в декабре 2024 года он был распущен. Голосование будет проходить по нестандартной и временной схеме, правовой основой которой выступает президентский указ от 20 августа 2025 года, утвердивший «временный избирательный порядок». Согласно этому документу, голосование будет непрямым: примерно 7 тыс. выборщиков, входящих в региональные избирательные коллегии, получают право избрать 140 депутатов Народного совета, или две трети от его общей численности. Оставшуюся треть своим указом назначит президент страны Ахмед аль-Шараа.

Власти объясняют такой подход отсутствием надежного реестра избирателей из-за перемещений населения, вызванного многолетней гражданской войной. Ожидается, что срок полномочий новоизбранных депутатов составит 30 месяцев, за этот период правительство должно создать условия для проведения полноценного общенародного голосования.

Экспертное сообщество критически оценивает эту схему, указывая прежде всего на отсутствие четких критериев отбора выборщиков, что ставит под вопрос прозрачность и справедливость всего процесса, отмечает Associated Press.

При этом в некоторых частях Сирии — в курдских районах на северо-востоке страны и в провинции Эс-Сувейда, населенной преимущественно друзами, — выборы отложены на неопределенный срок из-за сохраняющихся противоречий между местными властями и правительством в Дамаске. В результате в действительности голосовать будут не 7 тыс., а около 6 тыс. выборщиков, а 19 депутатских мест, закрепленных за регионами, где выборы отложены, останутся вакантными.

Поскольку после смены власти все политические партии в стране были распущены, а порядок регистрации новых пока не утвержден, все кандидаты в Народный совет баллотируются как независимые. В общей сложности их список насчитывает 1,5 тыс. человек, женщины составляют лишь 14%; в ряде избирательных округов кандидатов-женщин и вовсе нет. При этом власти не установили какие-либо квоты для женщин, равно как и для этнических и религиозных меньшинств. Наряду с отменой голосования в курдских и друзских районах это ставит под вопрос инклюзивность и репрезентативность будущего Народного совета — доминировать в нем будут мужчины-сунниты, если аш-Шараа не назначит по своей квоте женщин и представителей меньшинств.

27 ноября 2024 года объединенные силы сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они вошли в Алеппо — второй по величине город республики, прежде находившийся под контролем правительственных сил. Уже на следующий день повстанцы смогли полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в результате наступления сил Башара Асада в 2020 году. Затем пали и другие крупные города — Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск; президент Башар Асад, правивший страной с 2000 года, бежал в Москву. 29 января 2025 года временным президентом страны стал аш-Шараа, глава исламистской «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России). В стране было отменено действие Конституции, распущены парламент, армия, службы безопасности и ополчение.

После смены власти в Сирии имели место несколько конфликтов на религиозной и этнической почве. В этом марте в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс произошла самая кровопролитная вспышка насилия с момента смены власти — в результате массовых убийств и внесудебных казней погибли свыше 1,6 тыс. алавитов (к этому религиозному меньшинству принадлежит и семья экс-президента Асада) и христиан. Тысячи алавитов укрывались от насилия на российской военной базе в Хмеймиме. Кроме того, в июле в Эс-Сувейде произошли масштабные столкновения между друзами и суннитами.

Как Дамаск улучшает свой международный имидж

В конце сентября 2025 года аль-Шараа стал первым за почти 60 лет сирийским лидером, поднявшимся на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении он призвал международное сообщество снять с сирийского народа «оковы» санкций. Аш-Шараа также заявил, что «Сирия возвращает себе законное место среди наций мира».

К этому моменту аш-Шараа уже провел целую серию международных встреч. Его дебютом на международной арене стало участие в экстренном саммите в Каире в марте 2025 года, посвященном палестинскому вопросу. Сирийский лидер сидел за одним столом с лидерами арабских стран, чего не было более десяти лет. В мае он получил приглашение на саммит Лиги арабских государств в Багдаде, но предпочел остаться в Дамаске и отправить на форум делегацию во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.

Важной вехой в легитимизации нового правительства стала встреча аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, когда тот в мае прилетал в Эр-Рияд. Это была первая встреча лидеров двух стран с 2000 года. В преддверии переговоров американский президент объявил о снятии с Сирии санкций (правда, соответствующий указ был подписан лишь 30 июня). «Молодой, привлекательный парень, крепкий орешек. Да, у него суровое прошлое, он сильный боец, у него есть реальный шанс взять все под контроль», — поделился Трамп своими впечатлениями с журналистами. При этом еще в декабре 2024 года США обещали вознаграждение в размере $10 млн за информацию, ведущую к поимке аш-Шараа, в прошлом состоявшего в иракской ячейке «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России).

Вслед за Трампом на встречу с новым сирийским лидером согласился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Стамбуле впервые за долгие годы руководители Сирии и Турции напрямую обсудили вопросы безопасности на границе и курдской автономии (Анкара и Дамаск пытались организовать саммит и при Асаде, но безуспешно).

Сирия провела первую за 14 лет транзакцию через SWIFT
Финансы
Центральный банк Сирии

В середине сентября аш-Шараа принял участие в Арабо-исламском чрезвычайном саммите в Дохе, где встретился с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН сирийский лидер провел переговоры с Трампом, Эрдоганом, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, а глава МИД Сирии встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Помимо США решение о снятии и смягчении санкций против Сирии приняли ЕС, Великобритания и Швейцария. «Их отмена открывает многообещающий путь к восстановлению. Мы настоятельно призываем временное правительство уделить первоочередное внимание восстановлению устойчивой инфраструктуры и общественных служб для соблюдения широкого спектра прав человека, находящихся под угрозой в Сирии», — заявили эксперты ООН в конце июля. Одним из ключевых спонсоров послевоенного восстановления Сирии стали страны Персидского залива: консорциум во главе с катарским UCC Holding выделит $7 млрд на энергетические проекты, Саудовская Аравия пообещала вложить $6,4 млрд в строительство недвижимости и инфраструктуры, а базирующаяся в ОАЭ DP World инвестирует $800 млн в реконструкцию порта в Тартусе.

Несмотря на возрастающее международную поддержку, США считают новое правительство Сирии хрупким. В июльском докладе Управления военной разведки Пентагона указывается на обеспокоенность американского правительства способностью новых сирийских властей взять под полный контроль ситуацию в стране. По данным разведки, правительственные силы «по меньшей мере номинально» контролируют основную часть сирийской территории, за исключением северо-востока, управляемого курдскими «Сирийскими демократическими силами». При этом властям неподконтрольны вооруженные группировки, связанные с «Аль-Каидой», и нацменьшинства вроде алавитов и друзов. Силовые структуры временного правительства заявляют о готовности нейтрализовать террористические группы и имеют некоторые успехи в предотвращении их атак, но «работают на пределе своих возможностей», говорится в документе.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заявил конгрессу, что без смягчения санкций и инвестиций стран Залива новое правительство Сирии «могло бы рухнуть в течение нескольких недель», в результате чего страна превратилась бы в рассадник «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). По данным собеседников Al Monitor, сомнения в устойчивости правительства аш-Шараа побудили администрацию США отложить вывод своих войск из республики, которые насчитывают, по некоторым данным, около 2 тыс. человек.

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Сирия Ахмед аш-Шараа парламентские выборы США Дональд Трамп Башар Асад
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд фото
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
политик, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии
31 августа 1985 года
