МИД Пакистана сообщил о прекращении огня с Афганистаном на двое суток

Пакистанские дипломаты объявили, что с Афганистаном на 48 часов «по взаимному согласию обеих сторон» введен режим прекращения огня. В это время представители двух стран будут искать решение проблемы «путем конструктивного диалога»

Фото: Amiruddin Mughal / EPA / ТАСС

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов, сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой на заявление МИД страны.

«По взаимному согласию обеих сторон, по просьбе «Талибана», между правительством Пакистана и режимом афганских талибов было решено временно прекратить огонь на 48 часов, начиная с 18:00 сегодня», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этот период стороны приложат «усилия» для нахождения решения проблемы «путем конструктивного диалога».

Обострение афгано-пакистанского конфликта произошло 9 октября, после того как боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять солдат и двух офицеров. На следующий день Пакистан нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле. На следующий день силы «Талибана» атаковали пакистанские посты вдоль границы.

Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан» сообщал, что в результате столкновений на границе утром 15 октября погибли не менее 12 мирных жителей, еще около 100 человек получили ранения.

Днем 15 октября ВВС Пакистана нанесла по Кабулу новые удары. По данным SamaaTV, в приграничной зоне тоже продолжаются столкновения — в районе секторов Чаман, Жоб и Нушки в Белуджистане.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в конфликт Афганистана и Пакистана, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании.