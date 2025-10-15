 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД Пакистана сообщил о прекращении огня с Афганистаном на двое суток

Пакистанские дипломаты объявили, что с Афганистаном на 48 часов «по взаимному согласию обеих сторон» введен режим прекращения огня. В это время представители двух стран будут искать решение проблемы «путем конструктивного диалога»
Фото: Amiruddin Mughal / EPA / ТАСС
Фото: Amiruddin Mughal / EPA / ТАСС

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов, сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой на заявление МИД страны.

«По взаимному согласию обеих сторон, по просьбе «Талибана», между правительством Пакистана и режимом афганских талибов было решено временно прекратить огонь на 48 часов, начиная с 18:00 сегодня», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в этот период стороны приложат «усилия» для нахождения решения проблемы «путем конструктивного диалога».

Талибы сообщили о гибели 12 человек в боях на границе с Пакистаном
Политика
Фото:Reuters

Обострение афгано-пакистанского конфликта произошло 9 октября, после того как боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять солдат и двух офицеров. На следующий день Пакистан нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле. На следующий день силы «Талибана» атаковали пакистанские посты вдоль границы.

Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан» сообщал, что в результате столкновений на границе утром 15 октября погибли не менее 12 мирных жителей, еще около 100 человек получили ранения.

Днем 15 октября ВВС Пакистана нанесла по Кабулу новые удары. По данным SamaaTV, в приграничной зоне тоже продолжаются столкновения — в районе секторов Чаман, Жоб и Нушки в Белуджистане.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в конфликт Афганистана и Пакистана, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Афганистан Пакистан прекращение огня Талибан ВВС Кабул
Материалы по теме
На границе Афганистана и Пакистана вновь начались бои
Политика
Пакистан нанес удар по Кабулу
Политика
Талибы сообщили о гибели 12 человек в боях на границе с Пакистаном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Соболев вошел в десятку лучших игроков мира в верховой борьбе за мяч Спорт, 19:25
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Мосбиржа с 1 ноября изменит требования ко второму уровню листинга акций Инвестиции, 19:18
Распроданность жилья в новостройках выросла до 32% с начала года Недвижимость, 19:13
В Италии отменили решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream Политика, 19:12
Honor представила «мощнейший в мире флагманский смартфон» Magic8 Pro Life, 19:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ФНЛ сообщила о планах нового «Шахтера» из Донецка играть во Второй лиге Спорт, 19:05
ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму Политика, 19:02
Bild рассказала о системе бункеров в Финляндии почти для всего населения Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо Спорт, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лавров назвал полезной роль Мелании Трамп в вопросе воссоединения семей Политика, 18:44