Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в военный конфликт Афганистана и Пакистана, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании. Он подчеркнул, что «уже спас миллионы жизней» и делал это «не ради Нобелевской премии».

«Слышал, что сейчас между Пакистаном и Афганистаном идет война. <...> Придется подождать, пока я вернусь», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

Афгано-пакистанское обострение произошло 9 октября, после того как дружественное афганским талибам пакистанское движение «Техрик-е Талибан Пакистан» устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять военнослужащих и двух офицеров, писал Reuters со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности.

10 октября правительство талибов обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по своей территории и предупредило о «последствиях». 11 октября на афгано-пакистанской границе начались ожесточенные бои. Всего в результате столкновений погибли девять афганских военных, 16 получили ранения, сообщил представитель властей Исламского Эмирата Афганистан Забиулла Муджахид. С пакистанской стороны были убиты 58 солдат, 30 ранены.

В прошлый раз столкновения вдоль пакистано-афганской границы в провинции Афганистана Гильменд между пакистанскими войсками и талибам вспыхнули в мае.