Лондон запретил ввоз нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран

Британия запретила ввоз нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран
Сюжет
Война санкций
Британия ввела различные санкции против нефтяной торговли России — помимо запрета на импорт нефтепродуктов, введены санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, танкеров и т.д. Москва называла ограничения неэффективными
Фото: Peter Titmuss / Shutterstock
Фото: Peter Titmuss / Shutterstock

В рамках новых санкций против России Великобритания откажется от импорта нефтепродуктов, которые были получены из российской нефти в третьих странах, сообщило правительство страны.

«Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения», — сказано в сообщении.

Новые санкционные меры также предусматривают:

  • ограничения в отношении компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть»: заморозку активов, санкции в отношении трастовых услуг и транспорта;
  • ограничения в отношении индийской компании Nayara Energy (у нее есть свой нефтеперерабатывающий завод, порт и сеть АЗС), крупнейшим акционером которой является «Роснефть»;
  • санкции против четырех нефтяных терминалов в Китае и 44 судов, которые Британия относит к российскому «теневому флоту»;
  • санкции против СПГ-отрасли: восьми танкеров для перевозки этого топлива и китайского СПГ-терминала;
  • санкции против Национальной системы платежных карт и ряда банков: Трансстройбанка, Примсоцбанка, ББР Банка и Солид Банка и др.

«Мы посылаем четкий сигнал: российская нефть уходит с рынка», — заявила канцлер казначейства Рейчел Ривз.

Reuters сообщил о снижении экспорта российских нефтепродуктов в сентябре
Политика
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп призывал страны Европы и НАТО отказаться от импорта российской нефти, а также ввести меры против ее покупателей — Китая и Индии, которых он называл основными спонсорами конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что то «беспрецедентное количество санкций», которые Запад ввел против России за четыре года, «никакого эффекта не возымело». Ограничения не смогут заставить Москву отказаться от проведения военной операции на Украине, подчеркнул он.

Объясняя желание Трампа заставить другие страны отказаться от российской нефти, Песков сказал Радио РБК, что американский президент никогда не скрывал стремления обеспечить экономические интересы своей страны и добиться, чтобы другие государства покупали у нее нефть и газ.

Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания нефтепродукты российская нефть санкции
