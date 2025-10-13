Reuters сообщил о снижении экспорта российских нефтепродуктов в сентябре

Падение по сравнению с августом в сентябре почти достигло 20%. Reuters связал это с атаками Украины на российские НПЗ. В то же время был отмечен рост экспорта сырой нефти

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В сентябре поставки российских нефтепродуктов на экспорт снизились на 17,1% по сравнению с августом, сообщает Reuters со ссылкой на свои расчеты и отраслевые источники.

Экспорт в прошлом месяце составил 7,58 млн т. Сильнее снизился вывоз нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей: на 23,2% (2,52 млн т). В портах Балтики (Санкт-Петербург, Приморск, Высоцк и Усть-Луга) снижение составило 15,4% (4,36 млн т). Незначительно упал экспорт из дальневосточных портов — на 1,5% (661 тыс. т). Небольшой рост экспорта наблюдался в портах Мурманск и Архангельск — на 1,8% (30 тыс. т).

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Агентство связало падение поставок с атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России. В августе—сентябре власти сообщали о попытках ВСУ нанести ущерб двум НПЗ в Краснодарском крае, заводам в Новошахтинске Ростовской области (пожар там тушили почти неделю), Киришах Ленинградской области и др.

С августа российское правительство ввело запрет на экспорт бензина, который будет действовать до конца года, осенью также был введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Меры были приняты на фоне сообщений о дефиците бензина в нескольких регионах России.

В то же время поставки сырой нефти выросли, отмечает Reuters. 1 октября агентство сообщало, что через западные порты Россия вывезла на 25% больше нефти по сравнению с августом. В таких портах, как Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, экспорт вырос до 2,5 млн барр. в сутки.

Рост нефтяных поставок подтверждают и данные обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Согласно им, морской экспорт нефти вырос на 54 тыс. т в сутки месяц к месяцу, или на 12,8%, до 476 тыс. т в сутки. В частности, выросли поставки российской премиальной нефти марки ESPO (ВСТО): на 22,6% к уровню августа, до 146 тыс. т в сутки.