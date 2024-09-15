Штаб Трампа сообщил о стрельбе рядом с ним

Экс-президент играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. New York Post пишет, что два человека начали стрельбу возле гольф-клуба. Трамп «в безопасности», заявили в его штабе

Дональд Трамп (Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-президент США Дональд Трамп в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него», заявил представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг, передает CNN.

«Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», — говорится в заявлении.

Бывший президент играл в гольф в международном гольф-клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.

New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что два человека начали перестрелку возле гольф-клуба, когда там находился Трамп, однако они целились друг в друга.

Человек, стрелявший у гольф-клуба Трампа, предварительно, был задержан, сообщил сын экс-президента Дональд Трамп-младший. «По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47», — написал он в соцсети X.

Секретная служба начала расследование инцидента, сообщил ее представитель Энтони Гульельми в X. Он подтвердил, что Трамп «в безопасности».

13 июля на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс. Он стрелял с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Крукс был застрелен сотрудниками Секретной службы. Рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

По данным ФБР, стрелок готовился к нападению более года, в том числе закупал оружие и компоненты для бомбы.

После покушения на Трампа правые СМИ обрушились с критикой на женщин — агентов Секретной службы, которые находились рядом с ним, а также на ее директора Кимберли Читл. Та подала в отставку. Экс-президент в ответ заявил, что находившаяся рядом с ним женщина-агент была храброй и «была готова принять пулю».