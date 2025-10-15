Захарова назвала спекуляциями обвинения Дании в запуске дронов

Захарова: Россия не причастна к запуску дронов в Европе

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Россия считает абсурдными спекуляциями заявления Копенгагена про неопознанные беспилотники и категорически опровергает обвинения в причастности к их запуску, заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что российская сторона не получала по дипломатическим каналам официальных запросов от Дании по поводу ситуации с дронами.

«Рассчитываем, что Копенгаген впредь проявит ответственный подход и воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности на Европейском континенте», — сказала дипломат.

С середины сентября в небе Дании несколько раз замечали неопознанные беспилотники, в том числе над крупнейшей авиабазой королевства, Каруп, и аэропортами. Премьер Метте Фредериксен назвала инциденты с дронами «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» и сообщила о ведущемся расследовании.

При этом глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что у Копенгагена нет доказательств связи России с инцидентами с дронами у аэропортов.

В МИД России заявляли, что обвинения в адрес России по инцидентам с дронами бездоказательны и в итоге приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Президент Владимир Путин считает подобные обвинения «нагнетанием обстановки».