На афгано-пакистанской границе вновь произошли боевые столкновения

На афгано-пакистанской границе вновь произошли ожесточенные столкновения между талибами и пакистанскими военными. Ранее Трамп заявил о готовности вмешаться для урегулирования конфликта

Фото: Ahmad Kamal / XinHua / Global Look Press

Между силами талибов и пакистанскими пограничниками произошли столкновения в провинции Нангархар на востоке Афганистана у пакистанской границы, пишет Tolo News со ссылкой на очевидцев.

Они отмечают, что звуки выстрелов слышны издалека, обе стороны используют тяжелое оружие.

Пакистанские вооруженные силы нанесли удары по позициям группировок на территории Афганистана в ответ на атаку в округе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва, пишет Daily Pakistan.

По информации издания, конфликт обострился после того, как талибы и боевики группировки «Фитна аль-Хаваридж» (известной также как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана») открыли «неспровоцированный огонь» по пограничным постам Пакистана.

Обстрел пакистанской армии нанес серьезный ущерб постам талибов, на постах вспыхнули пожары, был уничтожен танк, говорится в материале.

В прошлый раз «Аль-Арабия» сообщила, что на афганско-пакистанской границе вспыхнули «тяжелые столкновения», 11 октября.

Тогда министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предупредил, что текущая ситуация может привести к дальнейшему обострению между двумя странами. Представители «Талибана» подчеркнули, что операция будет продолжаться «до полного прекращения пограничных нарушений».

Афгано-пакистанское обострение произошло 9 октября, после того как дружественное афганским талибам пакистанское движение «Техрик-е Талибан Пакистан» устроило засаду на пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам, убив девять военнослужащих и двух офицеров.

13 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вмешаться в военный конфликт Афганистана и Пакистана, поскольку «хорошо разбирается» в мирном урегулировании.