На афгано-пакистанской границе начались ожесточенные бои

На афганско-пакистанской границе вспыхнули ожесточенные столкновения. Tolo News пишет, о воздушных ударах в провинциях Гельманд, Хост и Нангархар Афганистана.

Столкновения продолжаются по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году. Ее легитимность до сих пор оспаривается Кабулом.

Пакистанское издание Daily Pakistan отмечает, что афганские силы открыли «неспровоцированный огонь» по пяти-шести различным участкам вдоль линии Дюранда.

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф, предупредил, что текущая ситуация может привести к дальнейшему обострению между двумя странами.

Материал дополняется