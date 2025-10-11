На афгано-пакистанской границе начались ожесточенные бои
На афганско-пакистанской границе вспыхнули ожесточенные столкновения. Tolo News пишет, о воздушных ударах в провинциях Гельманд, Хост и Нангархар Афганистана.
Столкновения продолжаются по всей линии Дюранда — демаркационной границе между Афганистаном и Пакистаном, установленной в 1893 году. Ее легитимность до сих пор оспаривается Кабулом.
Пакистанское издание Daily Pakistan отмечает, что афганские силы открыли «неспровоцированный огонь» по пяти-шести различным участкам вдоль линии Дюранда.
Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф, предупредил, что текущая ситуация может привести к дальнейшему обострению между двумя странами.
Материал дополняется
