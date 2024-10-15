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Военная операция на Украине ,  
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Восемь человек пострадали при атаке дрона на автобус под Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине
Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних от 8 до 17 лет, их доставили в больницу. Атака произошла у поселка Октябрьский — утром дрон сбросил в нем взрывное устройство на жилой дом, пострадал мужчина
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Беспилотник атаковал рейсовый автобус под Белгородом, ранены восемь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних.

«У 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени», — рассказал глава региона.

По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения. Их и детей госпитализировали. Двух пострадавших женщин отпустили после того, как им оказали первую помощь.

Атака произошла на повороте в поселок Октябрьский — он расположен примерно в 15 км к юго-западу от столицы региона. Ранее Гладков рассказывал, что на дорогах, расположенных вблизи этого населенного пункта, украинские беспилотники разбросали противопехотные мины «лепесток».

Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

За последние сутки Гладков сообщал еще о двух случаях атак дронов на жителей области. В ночь на 15 октября рядом с хутором Церковным, который находится вблизи Октябрьского, украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель, его с множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

Утром Гладков сообщил, что еще один мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, после того как беспилотник сбросил на жилой дом в Октябрьском взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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