Восемь человек пострадали при атаке дрона на автобус под Белгородом
Беспилотник атаковал рейсовый автобус под Белгородом, ранены восемь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних.
«У 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у 8-летнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени», — рассказал глава региона.
По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения. Их и детей госпитализировали. Двух пострадавших женщин отпустили после того, как им оказали первую помощь.
Атака произошла на повороте в поселок Октябрьский — он расположен примерно в 15 км к юго-западу от столицы региона. Ранее Гладков рассказывал, что на дорогах, расположенных вблизи этого населенного пункта, украинские беспилотники разбросали противопехотные мины «лепесток».
За последние сутки Гладков сообщал еще о двух случаях атак дронов на жителей области. В ночь на 15 октября рядом с хутором Церковным, который находится вблизи Октябрьского, украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель, его с множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.
Утром Гладков сообщил, что еще один мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, после того как беспилотник сбросил на жилой дом в Октябрьском взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали.
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