Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона
Житель Белгородского района пострадал в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, после того как украинский дрон сбросил на жилой дом в поселке Октябрьский взрывное устройство. Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу.
Ночью 15 октября глава региона сообщил, что рядом с хутором Церковным под Белгородом украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель.
Мужчину, также со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног, попутным транспортом передали бригаде скорой помощи, а затем доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
В результате взрыва в поселке Октябрьский, по предварительной информации, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Утром администрация проведет подомовый обход, добавил губернатор.
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