Гладков: под Белгородом после сброса взрывчатки на дом пострадал мужчина

Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Житель Белгородского района пострадал в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, после того как украинский дрон сбросил на жилой дом в поселке Октябрьский взрывное устройство. Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу.

Ночью 15 октября глава региона сообщил, что рядом с хутором Церковным под Белгородом украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель.

Мужчину, также со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног, попутным транспортом передали бригаде скорой помощи, а затем доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате взрыва в поселке Октябрьский, по предварительной информации, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Утром администрация проведет подомовый обход, добавил губернатор.