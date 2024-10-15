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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом мужчина пострадал при атаке дрона

Гладков: под Белгородом после сброса взрывчатки на дом пострадал мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Житель Белгородского района пострадал в результате атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног, после того как украинский дрон сбросил на жилой дом в поселке Октябрьский взрывное устройство. Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу.

Ночью 15 октября глава региона сообщил, что рядом с хутором Церковным под Белгородом украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель.

Мужчину, также со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног, попутным транспортом передали бригаде скорой помощи, а затем доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ на грузовик пострадал водитель
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В результате взрыва в поселке Октябрьский, по предварительной информации, повреждены два частных дома и грузовой автомобиль. Утром администрация проведет подомовый обход, добавил губернатор.

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Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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