Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ на грузовик пострадал водитель

Рядом с хутором Церковным под Белгородом украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу № 2 Белгорода», — рассказал о состоянии пострадавшего глава региона.

Гладков добавил, что также в Белгородском районе подверглось обстрелу село Красный Октябрь. По предварительной информации, в одном доме выбиты окна, в другом поврежден забор. Кроме того, повреждения получили восемь машин.

Губернатор предупредил жителей, что администрация проведет обход в светлое время суток.

Вечером Гладков писал, что в Белгородском районе украинские военные с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток». Эти мины запрещены специальной Оттавской конвенцией, которую Украина подписала в 1999 году.

Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 13 октября дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Петровка Белгородского района, пострадали два бойца самообороны. Мужчины получили баротравмы и различные осколочные ранения, они сами добрались до больницы.