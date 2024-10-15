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Военная операция на Украине ,  
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Новый генсек НАТО пообещал Украине «настоящие перемены» на поле боя

Новый генсек НАТО Рютте пообещал Украине «настоящие перемены» на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина сможет переломить динамику боев, пообещал Рютте на фоне продвижения российских войск в последние недели. Новый штаб создали для снижения роли США из-за Трампа и для большей согласованности поставок. Москва осуждает помощь
Марк Рютте во время визита в&nbsp;штаб командования НАТО в Висбадене
Марк Рютте во время визита в штаб командования НАТО в Висбадене (Фото: NATO)

Работа нового командования НАТО в немецком городе Висбаден поможет Украине добиться «настоящих перемен» на поле боя и обеспечить безопасность для стран альянса. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, посетив штаб командования.

«В беседе с военнослужащими мистер Рютте отметил, насколько важна их работа по подготовке 700 военнослужащих, которые будут размещены в Висбадене и в логистических узлах на восточном фланге Североатлантического союза», — сообщает пресс-служба НАТО.

В последние недели российские военные нарастили темпы продвижения в Донбассе и Курской области. Президент Владимир Путин отмечал, что речь больше не идет о движении на метры вперед, «Вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».

Альянс должен обеспечить, чтобы Россия не достигла своих целей, а Украина достигла, подчеркнул Рютте. Он скептично отнесся к опасениям, что Висбаден в связи с размещением украинского штаба НАТО станет военной целью: «Я много лет назад перестал пытаться понять, что думает Путин».

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Новое командование НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине (NSATU) создали по решению июльского саммита альянса. До выборов американского президента этому штабу передадут все полномочия США — Вашингтон сейчас играет ключевую роль в координации поставок оружия и боеприпасов Украине.

Миссия помощи Украине продолжит работу, даже если республиканец Дональд Трамп победит на выборах, объясняет The New York Times (NYT). Должностные лица на условиях анонимности отметили, что все страны альянса поддержали создание NSATU. По их словам, если прежде поддержка Украине предоставлялась в основном странами по отдельности, то теперь новое командование придаст процессу больше согласованности и внимания к потребностям ВСУ.

Работу штаба не будут называть «миссией» по требованию Германии, объяснил NYT бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. С его слов, Берлин не хочет создать впечатление, будто альянс воюет с Россией.

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Штаб дислоцируется в Висбаден-Эрбенхайме на территории, используемой армией США. Военнослужащие размещены в палатках, но вскоре переедут в переоборудованный вертолетный ангар. Конкретные даты, когда командование начнет работу, в НАТО не называют.

Российская сторона требует прекратить любую военную помощь Украине и не считает поставки вооружений способными изменить ход военной операции. Путин неоднократно говорил о неизбежности победы Москвы.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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