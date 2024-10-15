Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUS
Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS. Об этом сообщает телеканал NTV.
По словам Мерца, если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом правительства станет снятие действующих ограничений по дальности применения оружия. Вторым шагом — доставка крылатых ракет большой дальности TAURUS. При этом решение о поставке TAURUS должно быть принято на европейском уровне.
Мерц подчеркнул, что в ходе предстоящей федеральной избирательной кампании он будет добиваться значительного увеличения расходов на вооружение.
Политик добавил, что у нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который отказывается поставлять Украине TAURUS, отсутствует стратегическое видение. Мерц заявил, что правительство сообщает российскому лидеру Владимиру Путину все подробности и публично спорит о дальнейших шагах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с Шольцем в Берлине 11 октября требовал разрешить наносить удары вглубь России, в том числе ракетами TAURUS, и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО. Bild со ссылкой на источники заявил, что Берлин «оставил без внимания» требования украинской стороны.
Следующие выборы в Бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер. Действующий глава правительства ранее заявил, что вновь будет баллотироваться от СДПГ на этот пост. Мерц станет кандидатом от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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