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Военная операция на Украине ,  
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Гладков назвал уход чиновников на военную операцию кадровой проблемой

Сюжет
Военная операция на Украине
Военные контракты подписали два белгородских вице-губернатора, глава службы скорой помощи и другие госслужащие. Гладков выразил надежду на ротацию госслужащих в связи с повсеместной нехваткой чиновников
Вячеслав Гладков (слева)
Вячеслав Гладков (слева) (Фото: Global Look Press)

Вступление чиновников в Вооруженные силы стало большой кадровой проблемой, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона рассказал о вступлении в добровольческий отряд «БАРС-Белгород» еще двух чиновников — главврача скорой помощи Алексея Жирова, который займется формированием медицинской службы, и главы Красногвардейского района Галины Руденко, первой женщины в отряде.

«Галина Ивановна, конечно, настоящий боец из семьи бойцов, где практически все мужчины воевали и воюют. Конечно, я понимаю, что она иначе поступить и не могла. Хотя для меня это большие кадровые проблемы. Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации в первую очередь руководителей, которые будут помогать «БАРСу-Белгород» и не оставят свои рабочие места, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах», — написал Гладков.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

БАРС — боевой армейский резерв страны. «БАРС-Белгород» сформировали вместе с отрядами «БАРС-Курск» и «БАРС-Брянск» в трех приграничных регионах по поручению президента Владимира Путина. Все три занимаются охраной и обороной социально значимых объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, борьбой с БПЛА, выявлением и борьбой с диверсантами, обеспечением режима контртеррористической операции (КТО) и эвакуацией гражданских лиц. Бойцы белгородского отряда «приступили к своим обязанностям с 1 октября», сообщается на сайте областного правительства.

Служба проходит на территории своего региона, предусмотрены контракты от полугода до года, сообщало «Бел.ру».

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В середине октября к БАРС присоединились семь чиновников Старооскольского городского округа. Среди них — директор школы, начальник управления по физической культуре и спорту, директор коммунального предприятия. «И я не останусь в стороне. Проходил медосмотр, но в связи с недавней операцией получил рекомендации врачей немного повременить с вступлением в батальон. После полного восстановления вернусь к этому снова», — поделился глава района Андрей Чесноков.

Примерно тогда же стало известно о подписании контрактов пятью чиновниками Губкинского городского округа. Среди них оказались замглавы администрации по ЖКХ и директор Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР).

Кроме того, в отряд вступили два белгородских вице-губернатора — Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, а также священник Димитрий.

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Белгородская область Вячеслав Гладков контрактная служба
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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