Минобороны предложило отменить положение о кадровом резерве

Ведомство решило признать утратившим силу указ 2017 года в связи с новыми требованиями к утверждению состава кадрового резерва

Министерство обороны Российской Федерации в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минобороны подготовило проект приказа об отмене положения о кадровом резерве ведомства, документ появился на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, предыдущий приказ о кадровом резерве будет признан утратившим силу. Он был подписан в 2017 году при предыдущем министре обороны Сергее Шойгу.

В пояснительной записке говорится, что приказ хотят признать утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве, согласно которому было отменено утверждение состава кадрового резерва правовом актом госоргана, к которому относится кадровый резерв. Это должен утверждать указ президента.

Кадровый резерв Минобороны касался должностей на гражданской госслужбе.

В январе президент подписал указ «О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации». Документ утвердил положение о таком резерве и положение о предоставлении кандидатами в него сведений о доходах и имуществе.

Формирует резерв управление президента по госслужбе по рекомендациям должностных лиц администрации президента и правительства (данные лица определяются руководителями этих структур), руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов. Включение в резерв является добровольным, число его членов не ограничено.

Стать кандидатом не могут лица без соответствующих требованиям стажа и образования; имеющие дисциплинарные взыскания; не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований; иноагенты, лица без гражданства России или с гражданством другой страны; и т. д.

Кандидат обязан предоставить сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах — своих, супруга или супруги, несовершеннолетних детей.