Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Байден счел резолюцию ООН демонстрацией отношения мира к действиям России Политика, 04:33
Резников заявил, что Украина де-факто присоединилась к блоку НАТО Политика, 03:43
Йеллен предложила установить потолок цен на нефть из России в районе $60 Политика, 03:27
Борисов сообщил о форсированной работе по созданию орбитальной станции Технологии и медиа, 03:09
Полянский счел принятие резолюции в ООН «демократией под дулом пистолета» Политика, 02:30
Посол Антонов передал, что Виктор Бут надеется вернуться в Россию Политика, 02:23
Захарова сочла циничными санкции Японии на товары, связанные с химоружием Политика, 01:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Белом доме оценили риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине Политика, 01:25
Как ковид влияет на мужское здоровье и кто в группе риска РБК и Stada, 01:09
В новый пакет помощи Украине от Канады войдет зимнее обмундирование Политика, 00:40
В Польше не выявили вины третьих лиц в утечке на нефтепроводе «Дружба» Политика, 00:37
«Барселона» в игре с «Интером» спаслась от третьего поражения подряд в ЛЧ Спорт, 00:12
ГИБДД выступило против снижения скорости фразой «надо дороги ускорять» Общество, 00:09
Гол Кварацхелии вывел «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:05
Военная операция на Украине ,  

Резников заявил, что Украина де-факто присоединилась к блоку НАТО

Глава Минобороны Украины Резников: страна де-факто уже присоединилась к НАТО
Украина уже вносит вклад в «безопасность свободного мира», а проведение реформ откроет новые горизонты для страны, подчеркнул глава украинского Минобороны Резников
Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС
Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

Украина де-факто уже состоит в НАТО. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом.

«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал он.

По словам Резникова, Украина уже вносит вклад в «безопасность свободного мира». Он выразил уверенность, что успешные реформы на Украине откроют новые горизонты для страны.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина НАТО Алексей Резников Минобороны
Материалы по теме
В Белом доме оценили риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Политика
Генсек НАТО призвал Лукашенко не вовлекать Минск в конфликт на Украине
Политика
Кремль счел слова генсека НАТО подтверждением участия альянса в конфликте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter