Резников заявил, что Украина де-факто присоединилась к блоку НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: страна де-факто уже присоединилась к НАТО
Украина уже вносит вклад в «безопасность свободного мира», а проведение реформ откроет новые горизонты для страны, подчеркнул глава украинского Минобороны Резников
Украина де-факто уже состоит в НАТО. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников в Twitter после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом.
«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал он.
По словам Резникова, Украина уже вносит вклад в «безопасность свободного мира». Он выразил уверенность, что успешные реформы на Украине откроют новые горизонты для страны.
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