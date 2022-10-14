В Белгороде возобновили подачу электричества после обстрела
В Белгородской области возобновили подачу электричества после обстрела и пожара на подстанции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Начали подавать электроэнергию потребителям. <...> Энергетики во главе с [и.о. главы «Белгородэнерго»] Ярославом Игоревичем Юриковым максимально быстро выполняют свою работу», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
О пожаре на подстанции после обстрела губернатор сообщил в 19:49 мск, через шесть минут он заявил, что огонь потушен. В «Белгородэнерго» уточняли, что ликвидируют технологическое нарушение на подстанции «Дубовое», которая обеспечивает энергией часть города. Потребителей переключили на резервные схемы снабжения. Портал 31go со ссылкой на местных жителей писал, что электричество пропало в районе Харгоры (один из районов Белгорода).
С начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В области действует желтый уровень террористической опасности. По фактам обстрелов СК заводит уголовные дела. С 17 октября на фоне участившихся ударов в области начнутся внеочередные школьные каникулы.
Утром 14 октября Гладков рассказал, что системами ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки ракет упали в районе железной дороги, оказались повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановили, позже губернатор сообщил, что оно восстановлено.
Позднее в тот же день обстрелу подверглось село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет, зафиксированы повреждения в пяти частных домах. Из-за обрыва ЛЭП произошло частичное отключение электроснабжения в селах Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, в поселках Красное и Ленинский.