В Партизанске умер военком

Военный комиссар Партизанска, а также Партизанского и Лазовского районов Роман Малык скончался вечером 14 октября. Местные СМИ сообщили о признаках самоубийства

Роман Малык (Фото: Администрация Партизанского городского округа)

Военный комиссар Партизанска, а также Партизанского и Лазовского районов Роман Малык умер вечером 14 октября, сообщила администрация Партизанского городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — говорится в сообщении.

В администрации назвали Малыка «человеком слова и дела», которого «знали и уважали в городе за честность и порядочность». Власти выразили соболезнования родным и близким военкома.

Как пишет местное издание «Время перемен», тело Малыка с признаками самоубийства было обнаружено накануне поздно вечером в Партизанске у одного из домов на улице Селедцова. Он участвовал в чеченских кампаниях, долгие годы работал в военкомате на руководящих должностях, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, отмечает издание. Военком имел звание подполковника запаса. Amur Mash также пишет, что силовики рассматривают версию о самоубийстве.

РБК обратился за комментарием в СУ СКР по Приморскому краю.

В конце сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, власти собирались призвать 300 тыс. человек.

Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Накануне Путин заявил, что 222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал он. Известно о случаях смерти мобилизованных.