В Киевской области предупредили об отключении света после обстрела
В Киевской области в ходе обстрела утром 15 октября пострадал объект энергетической инфраструктуры, сообщила компания «Укрэнерго» в социальной сети «Фейсбук» (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
«В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области пострадал от сильных разрушений. Специалисты НЭК «Укрэнерго» уже работают над восстановлением надежности энергетики в Киеве и центральном регионе», — сообщили там.
Жителей предупредили о возможных аварийных отключениях электричества и призвали экономить электроэнергию, в первую очередь с 17:00 до 23:00.
В субботу утром глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одному из районов области. Позднее он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. В Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину, власти украинских городов и областей, в том числе Киева, неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении и других последствиях обстрелов.
В российском Минобороны первые дни отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», назвав их целью объекты военного управления и энергетической системы Украины. Они были достигнуты, утверждали там.
14 октября российские военные сообщили, что «высокоточным оружием» ВКС в Киевской и Харьковской областях поразили объекты системы военного управления и энергетики. В тот же день президент Владимир Путин заявил, что «сейчас нет необходимости массированных ударов», так как стоят другие задачи. По его словам, из 29 украинских объектов семь не было поражено «так, как это планировало Министерство обороны, но они их добирают».
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в стране уже восстановили 15 объектов энергосистемы, поврежденных в результате российских обстрелов.