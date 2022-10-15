В «Укрэнерго» после обстрела в Киевской области предупредили об аварийном отключении света

В Киевской области предупредили об отключении света после обстрела

В результате обстрела Киевской области пострадал объект энергетической инфраструктуры. Жителей призвали экономить электроэнергию

Фото: РИА Новости

В Киевской области в ходе обстрела утром 15 октября пострадал объект энергетической инфраструктуры, сообщила компания «Укрэнерго» в социальной сети «Фейсбук» (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области пострадал от сильных разрушений. Специалисты НЭК «Укрэнерго» уже работают над восстановлением надежности энергетики в Киеве и центральном регионе», — сообщили там.

Жителей предупредили о возможных аварийных отключениях электричества и призвали экономить электроэнергию, в первую очередь с 17:00 до 23:00.

В субботу утром глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одному из районов области. Позднее он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. В Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в городах Украины. Главное Политика

С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину, власти украинских городов и областей, в том числе Киева, неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении и других последствиях обстрелов.

В российском Минобороны первые дни отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», назвав их целью объекты военного управления и энергетической системы Украины. Они были достигнуты, утверждали там.

Читайте на РБК Pro Pro Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Статьи Pro В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций Статьи Pro x The Economist Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist Статьи Pro Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Статьи Pro «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом Статьи Pro Почему руководителям сейчас тяжелее всех Почему руководителям сейчас тяжелее всех Инструкции Pro Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Инструкции Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции

14 октября российские военные сообщили, что «высокоточным оружием» ВКС в Киевской и Харьковской областях поразили объекты системы военного управления и энергетики. В тот же день президент Владимир Путин заявил, что «сейчас нет необходимости массированных ударов», так как стоят другие задачи. По его словам, из 29 украинских объектов семь не было поражено «так, как это планировало Министерство обороны, но они их добирают».

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в стране уже восстановили 15 объектов энергосистемы, поврежденных в результате российских обстрелов.