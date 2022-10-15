Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

Под обстрел попал один из районов, сообщил глава областной администрации Кулеба. Объявленная утром в Киеве воздушная тревога отменена

Киевская область подверглась ракетному удару, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

«Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», — написал он.

Утром 15 октября в Киеве, а также в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Через час тревогу в украинской столице отменили.

Ракетному удару утром подвергся и город Запорожье, находящемся под контролем Украины. В результате поврежден ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры, сообщил глава контролируемой Киевом части Запорожской области Александр Старух. Там возникли пожары.

С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину, власти украинских городов и областей, в том числе Киева, неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях с электричеством и других последствиях обстрелов.

В российском Минобороны отчитывались, что российские военные наносили «массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины». Цели были достигнуты, утверждали там.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что сейчас необходимости в массированных ударах по Украине нет. По его словам, в ходе последних атак Минобороны планировало поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал глава государства.