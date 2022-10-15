США сочли невозможным выпуск Россией критически важного оружия для СВО

По данным Минфина США, два крупнейших производителя электроники в России приостановили выпуск продукции из-за нехватки иностранных технологий. В министерстве заявили, что к этому привели санкции, мешающие российскому ВПК

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Международные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс (ВПК) возможности производить и обслуживать вооружение, которое «критически важно для операций на Украине», заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо. Его слова приводит сайт министерства.

«Мы не только смогли возложить расходы на Кремль за его действия, но и наши экономические ограничения, наложенные на российский военно-промышленный комплекс, оказали прямое влияние на поле боя», — считает Адеймо.

В частности, в России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение, продолжил замминистра. По его мнению, российские чиновники обеспокоены недостаточным количеством зарубежных компонентов. Кроме того, подчеркнул Адеймо, два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены приостановить производство из-за нехватки критически важных зарубежных технологий. Он не уточнил названия компаний.

После начала российской спецоперации на Украине США усилили ранее введенные санкции против Москвы с целью, как говорили в американском Министерстве торговли, лишить российский ОПК, самолетостроение и судостроение важных технологических элементов. В соответствии с ограничениями экспортный регулятор США будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей.

Адеймо в апреле говорил, что США вместе с союзниками нацелятся в санкционной политике на лишение России «критически важных ресурсов, в которых она нуждается» в таких отраслях как электроника и аэрокосмическая промышленность.

В конце сентября американские санкции в этой сфере были расширены, Вашингтон добавил в санкционный список еще 57 российских организаций, среди которых Императорский Тульский оружейный завод, Курчатовский институт, Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», предприятие «Авиаагрегат» и другие.

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При этом занимавший в марте пост вице-премьера, курирующего в правительстве ОПК и космос, Юрий Борисов подчеркивал, что в прошлом году гособоронзаказ выполнили более чем на 98% и в России сохраняются все возможности для сохранения аналогичных показателей в будущем. Борисов добавил вместе с тем, что «было сложно предсказать» до ввода российских войск на Украину весь масштаб и глубину санкций. «Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты», — рассказал он.

В «Ростехе» говорили РБК, что у промышленности нет цели импортзамещать все товары на 100%, ставка делается в том числе на параллельный импорт. Ни одна страна в мире полностью не отказывается от использования иностранных технологий и агрегатов, отметили в Минпромторге.

Российские власти считают международные санкции незаконными и нелегитимными. Президент Владимир Путин назвал их «безумными и бездумными». «Расчет был понятен — с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан. Не получилось», — сказал он в июне.