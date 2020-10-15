Евразийский союз ответил на жалобу России на новый запрет Казахстана

ЕЭК признала, что Казахстан ограничил экспорт лома металлов в Россию вопреки действующим в Евразийском союзе нормам. Организация призвала власти Казахстана снять барьеры

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обратилась к Казахстану с призывом отменить ограничения на вывоз лома металлов из страны, сообщили РБК в ЕЭК. Так она отреагировала на жалобу России, обратившейся в комиссию из-за запрета.

«В ходе проведенного мониторинга и консультаций с уполномоченными органами государственной власти стран союза и бизнес-сообществом подтвержден факт ограничения вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства — члены ЕАЭС. Действия по ограничению вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства — члены ЕАЭС коллегия квалифицировала как барьер на внутреннем рынке союза», — говорится в сообщении.

В ЕЭК напомнили, что в соответствии с договором стран-участниц интеграционного объединения в рамках внутреннего рынка должно обеспечиваться свободное перемещение товаров. Кроме того, независимо от государственной принадлежности потребителей страны должны обеспечивать им доступ к услугам железнодорожного транспорта.

Ежегодно Казахстан отправлял в Россию около 1 млн т лома (90% от объема экспорта этого сырья). Однако с начала 2020 года по май объем поставок сократился в три раза, а с июня экспорт лома из Казахстана прекратился. Причиной стало то, что «дочка» Казахстанских железных дорог «КТЖ — Грузовые перевозки» издала приказ, запрещающий на неопределенный срок прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. В начале июня российские предприятия начали жаловаться в Минпромторг на прекращение поставок из Казахстана и, как следствие, дефицит сырья. Российские власти, в свою очередь, обратились в ЕЭК.