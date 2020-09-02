Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Казахстан с июня перестал поставлять в Россию лом черных металлов, необходимый для заводов ММК, но продолжил экспорт готовой продукции — стали. Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в этом нарушение конкуренции

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию. По методологии ЕЭК, барьер — это недопустимые препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

О выводах комиссии говорится в ее заключении, подготовленном к совещанию заместителей руководителей госорганов стран — членов ЕАЭС по обсуждению отдельных препятствий на внутреннем рынке союза. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в ассоциации «Русская сталь», принимавшей участие в обсуждении документа. Ассоциация объединяет крупнейшие российские металлургические компании. РБК направил запрос в пресс-службу ЕЭК.

Когда может состояться заседание коллегии или переговоры с казахстанской стороной по вопросу поставок лома в Россию, в документе не уточняется.

Какие претензии у России к Казахстану

Казахстан отправлял в Россию около 1 млн т лома ежегодно (это 90% от казахстанского экспорта этого вида сырья). С января по май 2020 года было поставлено около 300 тыс. т, следует из последних данных Министерства торговли и интеграции Казахстана. Как сообщил РБК источник в российской металлургической компании, уже в мае поставки лома в Россию упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились.