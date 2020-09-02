Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Согласно заключению ЕЭК, 10 июня «дочка» Казахстанских железных дорог «КТЖ-Грузовые перевозки» издала приказ, запрещающий на неопределенный срок прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом.
С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. ММК — основной потребитель этого сырья: импорт из Казахстана обеспечивал 30% всех потребностей компании в ломе, или 0,75 млн т из 2,5 млн т.
После этого первый замглавы министерства Виктор Евтухов написал письмо в Минэкономразвития о том, что на Урале существует дефицит лома в 3 млн т, который покрывался за счет поставок из других российских регионов и Казахстана. После запрета на экспорт лома в Россию казахские металлурги (ArcelorMittal Термиртау и KSP Steel), конкуренты российских компаний, продолжали поставлять в Россию 50% своей продукции из этого сырья — стали, отмечал в своем письме Евтухов. Минэкономразвития после обращения Минпромторга потребовало рассмотреть вопрос о запрете Казахстаном экспорта лома на коллегии Евразийской экономической комиссии, говорится в заключении ЕЭК.
У РБК есть копия писем топ-менеджера ММК и Евтухова, их подлинность подтвердил источник в «Русской стали». РБК направил запросы в пресс-службы ММК, Минпромторга и Минэкономразвития.
На совещаниях ЕЭК представители Министерства торговли и интеграции Казахстана отрицали наличие каких-либо ограничений на вывоз лома, помимо запрета на экспорт его автомобильным транспортом, указано в заключении ЕЭК. Их официальная позиция состоит в следующем: введшее запрет на погрузку лома предприятие «КТЖ-Грузовые перевозки» «осуществляет свою деятельность самостоятельно: издаваемые им акты не входят в систему нормативно-правовых актов Казахстана». Такой же ответ РБК предоставили в пресс-службе этого министерства: «Запрет [на экспорт] у нас введен на автотранспорт, который заканчивается в октябре [2020 года]. Других запретов нет». РБК направил запрос в пресс-службу «КТЖ-Грузовые перевозки».
Как Россия сможет решить проблему
Споры, возникающие в связи с несоблюдением государством договора о ЕАЭС, могут разрешаться в специальном суде при этой организации, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Но практика подобных судебных разбирательств не богата. «Думаю, что до обращения в суд дело не дойдет. Как правило, такого рода конфликтные ситуации разрешаются на уровне Евразийской экономической комиссии или Евразийского межправительственного совета», — отмечает эксперт.
Источник, близкий к ЕЭК, также сказал РБК, что вряд ли дело дойдет до суда. Скорее всего, вопрос о создании барьера на рынке обсудят на двусторонних переговорах или вынесут на коллегию ЕЭК.