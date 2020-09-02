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Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Казахстан с июня перестал поставлять в Россию лом черных металлов, необходимый для заводов ММК, но продолжил экспорт готовой продукции — стали. Комиссия Евразийского экономического союза усмотрела в этом нарушение конкуренции
ММК MAGN ₽37,8 -1,4% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию. По методологии ЕЭК, барьер — это недопустимые препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

О выводах комиссии говорится в ее заключении, подготовленном к совещанию заместителей руководителей госорганов стран — членов ЕАЭС по обсуждению отдельных препятствий на внутреннем рынке союза. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в ассоциации «Русская сталь», принимавшей участие в обсуждении документа. Ассоциация объединяет крупнейшие российские металлургические компании. РБК направил запрос в пресс-службу ЕЭК.

Когда может состояться заседание коллегии или переговоры с казахстанской стороной по вопросу поставок лома в Россию, в документе не уточняется.

Какие претензии у России к Казахстану

Казахстан отправлял в Россию около 1 млн т лома ежегодно (это 90% от казахстанского экспорта этого вида сырья). С января по май 2020 года было поставлено около 300 тыс. т, следует из последних данных Министерства торговли и интеграции Казахстана. Как сообщил РБК источник в российской металлургической компании, уже в мае поставки лома в Россию упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились.

Согласно заключению ЕЭК, 10 июня «дочка» Казахстанских железных дорог «КТЖ-Грузовые перевозки» издала приказ, запрещающий на неопределенный срок прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом.

С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. ММК — основной потребитель этого сырья: импорт из Казахстана обеспечивал 30% всех потребностей компании в ломе, или 0,75 млн т из 2,5 млн т.

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После этого первый замглавы министерства Виктор Евтухов написал письмо в Минэкономразвития о том, что на Урале существует дефицит лома в 3 млн т, который покрывался за счет поставок из других российских регионов и Казахстана. После запрета на экспорт лома в Россию казахские металлурги (ArcelorMittal Термиртау и KSP Steel), конкуренты российских компаний, продолжали поставлять в Россию 50% своей продукции из этого сырья — стали, отмечал в своем письме Евтухов. Минэкономразвития после обращения Минпромторга потребовало рассмотреть вопрос о запрете Казахстаном экспорта лома на коллегии Евразийской экономической комиссии, говорится в заключении ЕЭК.

У РБК есть копия писем топ-менеджера ММК и Евтухова, их подлинность подтвердил источник в «Русской стали». РБК направил запросы в пресс-службы ММК, Минпромторга и Минэкономразвития.

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На совещаниях ЕЭК представители Министерства торговли и интеграции Казахстана отрицали наличие каких-либо ограничений на вывоз лома, помимо запрета на экспорт его автомобильным транспортом, указано в заключении ЕЭК. Их официальная позиция состоит в следующем: введшее запрет на погрузку лома предприятие «КТЖ-Грузовые перевозки» «осуществляет свою деятельность самостоятельно: издаваемые им акты не входят в систему нормативно-правовых актов Казахстана». Такой же ответ РБК предоставили в пресс-службе этого министерства: «Запрет [на экспорт] у нас введен на автотранспорт, который заканчивается в октябре [2020 года]. Других запретов нет». РБК направил запрос в пресс-службу «КТЖ-Грузовые перевозки».

Как Россия сможет решить проблему

Споры, возникающие в связи с несоблюдением государством договора о ЕАЭС, могут разрешаться в специальном суде при этой организации, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Но практика подобных судебных разбирательств не богата. «Думаю, что до обращения в суд дело не дойдет. Как правило, такого рода конфликтные ситуации разрешаются на уровне Евразийской экономической комиссии или Евразийского межправительственного совета», — отмечает эксперт.

Источник, близкий к ЕЭК, также сказал РБК, что вряд ли дело дойдет до суда. Скорее всего, вопрос о создании барьера на рынке обсудят на двусторонних переговорах или вынесут на коллегию ЕЭК.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: лом, экспорт
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