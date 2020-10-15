Спикер парламента Кипра ушел в отставку из-за «золотых паспортов»

Спикер кипрского парламента Димитрис Силлорис объявил об отставке на фоне скандала с программой выдачи гражданства в обмен на инвестиции, сообщает Кипрское информационное агентство.

Агентство цитирует заявление Силлориса, в котором он говорит, что ни в чем не виновен, но его отставка устранит «у некоторых предлог, что мое присутствие в должности спикера парламента каким-либо образом мешает его нормальному функционированию».

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