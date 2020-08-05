Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Кстати, в 1993 году я подписал указ, будучи президентом, об установлении свободной экономической зоны в этих регионах, но потом это как-то потерялось. Но это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его», — сказал Кравчук.

По его мнению, свободная экономическая зона может дать больше возможностей и правовых свобод для Донбасса, а также даст право управлять большими экономическими и социальным направлениями.

Другим компромиссом, на который может пойти Украина, Кравчук назвал вопрос об особом статусе Донбасса. При этом он отметил, что ранее предложенный вариант статуса не устраивает Киев. «В тех документах, которые были приняты в 2015 году, вопрос особого статуса проходит, но не в такой редакции, как его подают. Это не обязательно должно быть записано в Конституции Украины», — пояснил Кравчук.

Экс-президент заверил, что Украина будет делать все от себя зависящее — идти на любые переговоры, компромиссы, делать разные предложения для урегулирования ситуации. В то же время Кравчук напомнил, что у украинских властей есть «красные линии». «Какие компромиссы не могут обсуждаться вообще? Если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или территориальной целостности, то он ошибается», — заключил он.