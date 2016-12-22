ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,38 65,78 EUR Нал. 76,58 74,74 USD Бирж. 66,34 -1,46 EUR Бирж. 75,29 -2,04 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6331,90 +344,90 IMOEX 2282,88 -0,12% RTSI 1081,50 +2,05% Brent 72,66 +0,79% DJIA 25299,92 +0,45% Nasdaq 7870,89 +0,65%
Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном
Лента новостей
Команда Трампа подала иск на бывшую сотрудницу Белого Дома 07:28, Политика CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря 06:49, Общество Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном 06:34, Политика В Денвере девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме 06:02, Общество СМИ узнали о планах обязать нефтяников поставлять долю добычи на НПЗ 05:57, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек 05:37, Общество МВД Италии сообщило о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе 05:16, Общество Вице-спикер Рады заявила о цинизме Кремля в вопросе помилования Сенцова 04:42, Политика СМИ выяснили личность совершившего наезд на пешеходов в Лондоне 04:18, Общество «Ведомости» узнали о готовящейся смене владельца НПФ «Будущее» 04:11, Бизнес В Госдепе США опровергли приостановку Договора по открытому небу 03:35, Политика В возрасте 92 лет скончалась оперная певица Валентина Левко 03:09, Общество Пентагон объяснил необходимость космических сил угрозой от России и Китая 03:03, Политика Fort Group поднялась в рейтинге владельцев торговой недвижимости 02:46, Бизнес Премьер-министр Италии уточнил число погибших при обрушении моста в Генуе 02:03, Общество Комитет ООН признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным 01:50, Общество СК показал видео задержания мэра Оренбурга 01:26, Общество «Мои проповеди — простые»: как Эдуард Успенский придумывал своих героев 01:23, Фотогалерея  «Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше 01:08, Бизнес СМИ узнали причину смерти Эдуарда Успенского 00:26, Общество Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына 00:24, Политика Манафорт отказался давать показания в суде 00:15, Политика Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста 00:12, Бизнес Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост 14 авг, 23:32, Общество Умер Эдуард Успенский 14 авг, 23:28, Общество Французский телеканал извинился за сюжет про Путина и «охоту на тигра» 14 авг, 22:54, Общество Суд арестовал Удальцова на 30 суток 14 авг, 22:44, Общество «Спартак» сыграл вничью с ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов 14 авг, 22:37, Спорт
Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном
Политика, 06:34
0
Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном
Готовность российского президента к личной встрече в ближайшее время с северокорейским лидером прописана в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова, сообщило ЦТАК
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну телеграмму, в которой выразил готовность к личной встрече в ближайшее время. Об этом сообщило 15 августа государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Речь идет о поздравительной телеграмме российского лидера Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова. В телеграмме, которую цитирует ЦТАК, Путин говорит, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональные проблемы.

«Сколько лет рука об руку»: как живет поселок на границе России и КНДР Еще 16 фото
Фотогалерея

«Я подтверждаю, что готов вскоре встретиться с вами для обсуждения двусторонних вопросов и региональных проблем», — цитирует агентство текст поздравительной телеграммы российского лидера. Президент России также отметил, что рад тому, что отношения России и КНДР имеют дружественный и конструктивный характер.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, как передает агентство, также направил телеграмму Путину, в которой поздравил российского лидера с годовщиной освобождения Кореи. «Благородная традиция двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага, стала прочной основой дружбы и движущей силы для развития двусторонних отношений в соответствии с требованиями новой эры», — приводит ЦТАК выдержки из телеграммы северокорейского лидера. Про возможную встречу с российским коллегой в телеграмме Ким Чен Ына упоминаний нет.

В конце мая глава МИД Сергей Лавров побывал с визитом в КНДР, где встретился с северокорейским лидером. В ходе встречи Ким Чен Ын передал послание российскому коллеге. В нем он сообщил о своем намерении поддерживать контакты на высшем уровне. Лавров в свою очередь передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. В качестве одного из возможных поводов фигурировал Восточный экономический форум, который пройдет в середине сентября, рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Авторы: Мария Бондаренко, Александра Хрисанфова.
Теги: КНДР , Владимир Путин , Ким Чен Ын
Главное
Турция повысила пошлины на американские товары Политика
Материалы по теме
Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына Политика
Трамп рассказал про ожидание новой встречи с Ким Чен Ыном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter