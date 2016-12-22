В Кремле ответили на слова Жириновского о российских системах ПВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о наличии у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) более поздних разработок, чем С-400, передает корреспондент РБК. Так представитель Путина ответил на слова Владимира Жириновского о том, что у России есть новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Ранее лидер ЛДПР заявил, что у России имеются новейшие системы ПВО С-500, С-600 и С-700.
«Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО — самые лучшие в мире, мы можем подтвердить это официально», — сказал Песков, отметив, что у него как пресс-секретаря президента нет информации «о столь чувствительной области, как военная техника».
«Наверно, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», — добавил представитель главы государства.
Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у России есть системы ПВО, которыми «мы можем всю планету закрыть».
Позже представитель пресс-службы политика пояснил РБК, что Жириновский сделал заявления исходя из того, «как развивалась эта «линейка» систем ПРО».
«Это логика прогресса, не более того», — добавил представитель депутата.
С-400 «Триумф» — зенитные ракетные комплексы, предназначенные для защиты объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км.