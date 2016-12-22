Представитель Жириновского пояснил его слова о С-700 «логикой прогресса»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о будущих российских системах противовоздушной обороны (ПВО) исходя из того, как они развивались. Так слова политика объяснил РБК представитель его пресс-службы.

«Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300», — заявил 11 октября Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — добавил депутат, отметив, что С-700 станет последней системой ПВО, так как «больше никаких ракет для взлета не будет в мире».

«Что касается высказывания Владимира Вольфовича Жириновского относительно С-700, то он исходил из того, как развивалась эта «линейка» систем ПРО (противоракетной обороны. — РБК). Вслед за С-200 последовала С-300, далее С-400 и С-500», — сказал РБК представитель пресс-службы политика. «Логично предположить, что последуют и С-600, и С-700, и С-800, и так далее», — добавил он, сравнив развитие системы ПВО с развитием модельного ряда в автопроизводстве.

«Многие эксперты рассуждают о будущих новинках и их возможностях. Это логика прогресса, не более того», — заявил представитель Жириновского, отметив, что в случае российских систем «каждый следующий комплекс все больше опережает время». «Уже С-500 гарантирует стопроцентную безопасность охраняемого участка неба, никто не может пробить этот щит. А комплекс, опережающий его на два поколения, легко сможет обеспечить безопасность неба всей планеты», — отметил он.

Представитель пресс-службы также отметил, что технические подробности новейших вооружений «никогда не разглашаются», это может сделать Минобороны, «если сочтет нужным».

В пресс-службе также напомнили, что Жириновский является членом Госсовета России, высшего совещательного органа страны.

С-400 «Триумф» — зенитные ракетные комплексы, предназначенные для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.