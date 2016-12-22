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Лавров заявил о «хороших возможностях» обхода санкций США против Ирана
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Лавров заявил о «хороших возможностях» обхода санкций США против Ирана
Политика, 28 сен, 23:28
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Лавров заявил о «хороших возможностях» обхода санкций США против Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видит хорошие возможности для создания механизма по обходу санкций США в рамках «пятерки», передает корреспондент РБК.

«Я здесь вижу достаточно хорошие возможности, если только не будут наши европейские коллеги ссылаться на то, что их компании не хотят работать в Иране», — сказал он.

Лавров добавил, что уход европейских компаний с иранского рынка будет «большой ошибкой», так как вернуться туда будет сложно, их заменят другие компании.

Механизм несогласных: как сторонники сделки с Ираном защищаются от Трампа
Политика

Ранее на Генассамблее ООН Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай предложили создать с финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что решение уже принято. Она отметила, что страны ЕС создадут юридическое лицо, с помощью которого будут проводиться законные сделки.

В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу и другим странам обойти санкции против Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерная сделка с Ираном», был заключен в 2015 году. Помимо России, Великобритании, Германии, Франции и Китая, в ней участвовали Соединенные Штаты. Иран пообещал свернуть ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения., указывая на то, что Тегеран не выполняет свое обещание. В августа Вашингтон частично возобновил санкции против Ирана, еще один пакет ограничений должен начать действовать в ноябре этого года.

Теги: Иран , Сергей Лавров , Санкции
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